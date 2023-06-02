В Донецкой области будут судить мужчину, который оправдывал действия оккупантов

Правоохранитель и задержанный мужчина. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

В Донецкой области будут судить мужчину, который оправдывал агрессию РФ против Украины. Он также распространял материалы с отрицанием временной оккупации части территории страны.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении жителя г. Краматорска по фактам глорификации участников вооруженной агрессии РФ, распространение материалов с отрицанием временной оккупации части территории Украины (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что 25 мая прошлого года мужчина с пророссийскими убеждениями распространил на своей странице в запрещенной соцсети "Одноклассники" пост с фотографией бывшего лидера так называемой "ДНР". Фигурант написал о его "подвигах ради Донбасса".

Задержанный также репостил себе на страницу тексты с прославлением офицеров российской армии, а также награжденных медалями за убийства украинских военных и признанных "героями СВО".

Напомним, военная контрразведка и следователи Службы безопасности Украины задержали очередного кремлевского агента. В этот раз российского "крота" нашли в рядах ВСУ. Им оказался житель Бахмута, собиравший информацию о западном вооружении и работе украинского ПВО.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины продолжает "ловить" российских агентов. В этот раз военная контрразведка СБУ задержала очередную "приспешницу" Кремля в Кривом Роге. Женщина собирала данные о местах базирования и перемещения ВСУ, а затем передавала информацию врагу.