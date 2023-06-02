У Донецькій області судитимуть чоловіка, який виправдовував дії окупантів

Правоохоронець та затриманий чоловік. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

У Донецькій області судитимуть чоловіка, який виправдовував агресію РФ проти України. Він також поширював матеріали із запереченням тимчасової окупації частини території країни.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно мешканця м. Краматорська за фактами глорифікації учасників збройної агресії РФ, поширення матеріалів із запереченням тимчасової окупації частини території України (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України)", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що 25 травня минулого року, чоловік з проросійськими переконаннями поширив на своїй сторінці у забороненій соцмережі "Однокласники" допис зі світлиною колишнього лідера так званої "ДНР". Фігурант написав про його "подвиги заради Донбасу".

Затриманий також репостив собі на сторінку тексти з прославлянням офіцерів російської армії, а також нагороджених медалями за вбивства українських військових та визнаних "героями СВО".

Нагадаємо, військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали чергового кремлівського агента. Цього разу російського "крота" знайшли в лавах ЗСУ. Ним виявився мешканець Бахмута, який збирав інформацію про західне озброєння та роботу української ППО.

Також ми писали, Служба безпеки України продовжує "ловити" російських агентів. Цього разу військова контррозвідка СБУ затримала чергову "поплічницю" Кремля в Кривому Розі. Жінка збирала дані про місця базування та переміщення ЗСУ, а потім передавала інформацію ворогу.