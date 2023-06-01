СБУ за тримала агента РФ серед військових ЗСУ

Затримано російського агента, який збирав розвіддані в Бахмуті. Фото: СБУ

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали чергового кремлівського агента. Цього разу російського "крота" знайшли в лавах ЗСУ. Ним виявився мешканець Бахмута, який збирав інформацію про західне озброєння та роботу української ППО.

Про це повідомляє СБУ.

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Затриманим виявився житель Бахмута, якого ще до початку повномасштабного вторгнення завербував представник 72-го розвідцентру ГРУ РФ Микита Климовський.

Головним завданням "поплічника" Кремля було інформування про наслідки повітряних ударів по Бахмуту. Також окупантів цікавили точні координати мостових переходів у місті та на його околицях.

Затримано російського агента, який збирав розвіддані в Бахмуті. Фото: СБУ

Зазначається, що згодом зрадник отримав від російської воєнної розвідки інше завдання – прибути до Дніпропетровщини та мобілізуватися до лав ЗСУ.

"Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах. Також фігурант передав агресору інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування Збройних Сил України", — зазначають у СБУ.

Обмін даними відбувався через Telegram

За даними слідства, для комунікації з воєнною розвідкою рф їхній поплічник використовував месенджер "Телеграм".

Затримано російського агента, який збирав розвіддані в Бахмуті. Фото: СБУ

Затримано російського агента, який збирав розвіддані в Бахмуті. Фото: СБУ

Під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, один із яких він використовував лише для зв’язку із російською стороною.

Затримано російського агента, який збирав розвіддані в Бахмуті. Фото: СБУ

Затримано російського агента, який збирав розвіддані в Бахмуті. Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, раніше ми писали, що Служба безпеки України повідомила підозру чотирьом блогеркам, які зафільмували роботу ППО. Це відбулося під час російської атаки на Київ 16 травня.

Одна із затриманих — 32-річна киянка, яка опублікувала заборонений контент на своїх сторінках у соціальних мережах. До того ж блогерка надіслала його адміністратору популярного Telegram-каналу. Після цього її відео було поширено в проросійських ЗМІ.

Інша — 36-річна блогерка. Вона опублікувала відео з роботою української ППО, а також результати ураження ворожих цілей на своїй сторінці в Instagram.

Третя фігурантка поділилася відео з ППО в соціальних мережах.