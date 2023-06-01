СБУ задержала агента РФ среди военных ВСУ

Задержан российский агент, собиравший разведданные в Бахмуте. Фото: СБУ

Военная контрразведка и следователи Службы безопасности Украины задержали очередного кремлевского агента. В этот раз российского "крота" нашли в рядах ВСУ. Им оказался житель Бахмута, который собирал информацию о западном вооружении и работе украинского ПВО.

Об этом сообщает СБУ .

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Задержанным оказался житель Бахмута, которого еще до начала полномасштабного вторжения завербовал представитель 72-го разведцентра ГРУ РФ Никита Климовский.

Главной задачей "приспешника" Кремля было информирование о последствиях воздушных ударов по Бахмуту. Также оккупантов интересовали точные координаты мостовых переходов в городе и его окрестностях.

Задержан российский агент, собиравший разведданные в Бахмуте. Фото: СБУ

Отмечается, что впоследствии изменник получил от российской военной разведки другую задачу – прибыть в Днепропетровщину и мобилизоваться в ряды ВСУ.

"После зачисления в состав одной из воинских частей ВСУ вражеский агент собирал информацию о количестве личного состава и вооружениях в подразделениях. Также фигурант передал агрессору информацию о возможных визитах в гарнизон представителей высшего командования Вооруженных Сил Украины", — отмечают в СБУ.

Обмен данными проходил через Telegram

По данным следствия, для коммуникации с военной разведкой России их приспешник использовал мессенджер "Телеграмм".

Задержан российский агент, собиравший разведданные в Бахмуте. Фото: СБУ

Задержан российский агент, собиравший разведданные в Бахмуте. Фото: СБУ

Во время обысков у фигуранта обнаружены два мобильных телефона, один из которых он использовал только для связи с российской стороной.

Задержан российский агент, собиравший разведданные в Бахмуте. Фото: СБУ

Задержан российский агент, собиравший разведданные в Бахмуте. Фото: СБУ

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины сообщила подозрение четырём блогерам, запечатлевшим работу ПВО. Это произошло во время атаки на Киев 16 мая.

Одна из задержанных – 32-летняя киевлянка, опубликовавшая запрещенный контент на своих страницах в социальных сетях. К тому же блоггерша послала его администратору популярного Telegram-канала. После этого ее видео было распространено в пророссийских СМИ.

Другая — 36-летняя блоггерша. Она опубликовала видео с работой украинского ПВО, а также результаты поражения враждебных целей на своей странице в Instagram.

Третья фигурантка поделилась видео по ПВО в социальных сетях.