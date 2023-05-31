СБУ оголосила підозру блогерам, які "засвітили" роботу ППО в Києві

Правоохоронці та затримана блогерка. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила підозру чотирьом блогеркам, які зафільмували роботу ППО. Це відбулося під час російської атаки на Київ 16 травня.

Про це повідомляє СБУ.

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Поширення інформації про роботу української ППО

"Служба безпеки зібрала доказову базу і отримала висновки експертиз, які підтвердили незаконну діяльність чотирьох мешканок столиці, що поширювали інформацію про роботу української ППО під час масованої атаки РФ на Київ 16 травня", — йдеться у повідомленні.

Одна із затриманих — 32-річна киянка, яка опублікувала заборонений контент на своїх сторінках у соціальних мережах. До того ж блогерка надіслала його адміністратору популярного Telegram-каналу. Після цього її відео було поширено в проросійських ЗМІ.

Інша — 36-річна блогерка. Вона опублікувала відео з роботою української ППО, а також результати ураження ворожих цілей на своїй сторінці в Instagram.

Третя фігурантка поділилася відео з ППО в соціальних мережах.

"Четверта підозрювана — уродженка Сумщини, яка проживає у Києві. Спочатку вона відзняла результати збиття ворожих ракет, а потім розіслала файли своїм знайомим у різні месенджери", — йдеться у повідомленні.

Остання правопорушниця намагалася уникнути кримінальної відповідальності. Вона хотіла видалити заборонені повідомлення.

Правоохоронці та затримана блогерка. Фото: СБУ

Правоохоронці та затримана блогерка. Фото: СБУ

Правоохоронці та затримана блогерка. Фото: СБУ

Підозра за фільмування роботи ППО

Слідчі СБУ повідомили блогерками про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану).

Їм загрожує до 8 років тюрми.

У Службі безпеки додали, що стосовно ще двох фігурантів, які в той день також оприлюднили заборонений контент і яких одразу викрила СБУ, слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 17 травня в Києві виявили шістьох блогерів, які знімали на відео роботу систем протиповітряної оборони. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Також ми писали, що поліцейські затримали дев’ятьох мешканців Києва, які знімали на відео і викладали у мережу роботу протиповітряної оборони.