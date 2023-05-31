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СБУ объявила подозрение блогерам, которые "засветили" работу ПВО в Киеве

31 мая 2023 16:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ объявила подозрение блогерам, которые "засветили" работу ПВО в Киеве
Правоохранители и задержанная блогерша. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины сообщила подозрение четырем блогершам, которые засняли работу ПВО. Это произошло во время атаки на Киев 16 мая.

Об этом сообщает СБУ.

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Распространение информации о работе украинской ПВО

"Служба безопасности собрала доказательную базу и получила выводы экспертиз, подтвердивших незаконную деятельность четырех жительниц столицы, распространявших информацию о работе украинской ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая", — говорится в сообщении.

Одна из задержанных — 32-летняя киевлянка, которая опубликовала запрещенный контент на своих страницах в социальных сетях. К тому же блогерша отправила его администратору популярного Telegram-канала. После этого ее видео было распространено в пророссийских СМИ.

Другая — 36-летняя блогерша. Она опубликовала видео с работой украинской ПВО, а также результаты поражения вражеских целей на своей странице в Instagram.

Третья фигурантка поделилась видео с ПВО в социальных сетях.

"Четвертая подозреваемая — уроженка Сумской области, которая проживает в Киеве. Сначала она сняла результаты сбивания вражеских ракет, а затем разослала файлы своим знакомым в различные мессенджеры", — говорится в сообщении.

Последняя правонарушительница пыталась избежать уголовной ответственности. Она хотела удалить запретные сообщения.

СБУ и задержанный блоггер
Правоохранители и задержанная блогерша. Фото: СБУ
СБУ и задержанный блоггер
Правоохранители и задержанная блогерша. Фото: СБУ
СБУ и задержанный блоггер
Правоохранители и задержанная блогерша. Фото: СБУ

Подозрение за съемку работы ПВО

Следователи СБУ сообщили блогерам о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны Украины или другими (уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного положения).

Им грозит до 8 лет тюрьмы.

В Службе безопасности добавили, что в отношении еще двух фигурантов, которые в тот день также обнародовали запрещенный контент и которых сразу разоблачила СБУ, следственные действия продолжаются.

Напомним, 17 мая в Киеве обнаружили шестерых блогеров, снимавших на видео работу систем противовоздушной обороны. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Также мы писали, что полицейские задержали девять жителей Киева, которые снимали на видео и выкладывали в сеть работу противовоздушной обороны

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