На Дніпропетровщині СБУ затримала "поплічницю" Кремля

Правоохоронці СБУ затримали ворожу агентку в Кривому Розі. Фото: СБУ

Служба безпеки України продовжує "ловити" російських агентів. Цього разу військова контррозвідки СБУ затримала чергову "поплічницю" Кремля в Кривому Розі. Жінка збирала дані про місця базування та переміщення ЗСУ, а потім передавала інформацію ворогу.

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

Затримано інформатору ФСБ на Дніпропетровщині

Окрім збору даних та передавання їх російський окупаційним військам, затримана також фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту. Отриману інформацію передавала за допомогою Telegram.

Правоохоронці СБУ затримали ворожу агентку в Кривому Розі. Фото: СБУ

"За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення рф підтримала агресора і неодноразово висловлювалась про це серед оточуючих. Таким чином вона потрапила у поле зору фсб, яка згодом дистанційно залучило її до негласної співпраці проти України. Для виконання ворожих завдань фігурантка самостійно об’їжджала вулиці міста та здійснювала приховану фото- і відеофіксацію українських об’єктів", — зазначають у СБУ.

Правоохоронці СБУ затримали ворожу агентку в Кривому Розі. Фото: СБУ

Жінці повідомлено про підозру, станом на зараз вона перебуває пів вартою для встановлення всіх обставин злочину.

Їй загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Кропивницькому суд кинув за ґрати чергового колаборанта. Його завдання полягало в тому, щоб коригувати повітряні удари РФ по Кропивницькому. Агентом ФСБ виявився місцевий житель.

Додамо, Служба безпеки України попросила припинити онлайн-трансляції, які може використовувати російський агресор для коригування ракетних ударів. Про робочі вебкамери можна повідомити через офіційний Telegram-бот СБУ.