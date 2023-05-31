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На Дніпропетровщині СБУ затримала "поплічницю" Кремля

31 травня 2023 13:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Дніпропетровщині СБУ затримала "поплічницю" Кремля
Правоохоронці СБУ затримали ворожу агентку в Кривому Розі. Фото: СБУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Служба безпеки України продовжує "ловити" російських агентів. Цього разу військова контррозвідки СБУ затримала чергову "поплічницю" Кремля в Кривому Розі. Жінка збирала дані про місця базування та переміщення ЗСУ, а потім передавала інформацію ворогу.

Про це повідомляє СБУ.

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Окрім збору даних та передавання їх російський окупаційним військам, затримана також фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту. Отриману інформацію передавала за допомогою Telegram.

Правоохоронці СБУ затримали ворожу агентку в Кривому Розі. Фото: СБУ

"За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення рф підтримала агресора і неодноразово висловлювалась про це серед оточуючих. Таким чином вона потрапила у поле зору фсб, яка згодом дистанційно залучило її до негласної співпраці проти України. Для виконання ворожих завдань фігурантка самостійно об’їжджала вулиці міста та здійснювала приховану фото- і відеофіксацію українських об’єктів", — зазначають у СБУ.

Правоохоронці СБУ затримали ворожу агентку в Кривому Розі. Фото: СБУ

Жінці повідомлено про підозру, станом на зараз вона перебуває пів вартою для встановлення всіх обставин злочину.

Їй загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Кропивницькому суд кинув за ґрати чергового колаборанта. Його завдання полягало в тому, щоб коригувати повітряні удари РФ по Кропивницькому. Агентом ФСБ виявився місцевий житель.

Додамо, Служба безпеки України попросила припинити онлайн-трансляції, які може використовувати російський агресор для коригування ракетних ударів. Про робочі вебкамери можна повідомити через офіційний Telegram-бот СБУ.

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