У Кропивницькому суд кинув за ґрати чергового колаборанта

У Кіровоградській області суд Кропивницького засудив чоловіка за співпрацю з ворогом. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ще одного поплічника Кремля. Його завдання полягало в тому, щоб коригувати повітряні удари РФ по Кропивницькому. Агентом ФСБ виявився місцевий житель.

Про це повідомляє СБУ.

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Зазначається, що за вказівкою російської спецслужби чоловік мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій в обласному центрі. Завдяки сигналам трекера, окупанти хотіли скоригувати ракетний удар по українському енергооб’єкту.

У Кіровоградській області суд Кропивницького засудив чоловіка за співпрацю з ворогом. Фото: СБУ

У Кіровоградській області суд Кропивницького засудив чоловіка за співпрацю з ворогом. Фото: СБУ

"Співробітники СБУ затримали зловмисника наприкінці січня 2023 року під час встановлення ним "GPS-навідника" на міську електропідстанцію. За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна", — пишуть у СБУ.

На підставі зібраних доказів, суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, раніше ми писали, що Служба безпеки України попросила припинити онлайн-трансляції, які може використовувати російський агресор для коригування ракетних ударів. Про робочі вебкамери можна повідомити через офіційний Telegram-бот СБУ.

Додамо, Новини.LIVE писали про те, як розібратися, хто транслює Україну наживо та як врегулювати питання з камерами спостереження на вулицях.