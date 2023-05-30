В Кропивницком суд бросил за решетку очередного коллаборанта

В Кировоградской области суд Кропивницкого осудил мужчину за сотрудничество с врагом. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала еще одного приспешника Кремля. Его задача заключалась в том, чтобы корректировать воздушные удары РФ по Кропивницкому. Агентом ФСБ оказался местный житель.

Об этом сообщает СБУ.

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Отмечается, что по указанию российской спецслужбы мужчина должен был установить GPS-трекер у одной из трансформаторных подстанций в областном центре. Благодаря сигналам трекера, оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту.

В Кировоградской области суд Кропивницкого осудил мужчину за сотрудничество с врагом. Фото: СБУ

В Кировоградской области суд Кропивницкого осудил мужчину за сотрудничество с врагом. Фото: СБУ

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в конце января 2023 года при установке им "GPS-наводчика" на городскую электроподстанцию. По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества", — пишут в СБУ.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины попросила прекратить онлайн-трансляции, которые может использовать российский агрессор для коррекции ракетных ударов. О рабочих веб-камерах можно сообщить через официальный Telegram-бот СБУ.

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