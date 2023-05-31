На Днепропетровщине СБУ задержала "приспешницу" Кремля

Правоохранители СБУ задержали вражескую агентку в Кривом Роге. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины продолжает "ловить" российских агентов. На этот раз военная контрразведка СБУ задержала очередную "приспешницу" Кремля в Кривом Роге. Женщина собирала данные о местах базирования и перемещения ВСУ, а затем передавала информацию врагу.

Об этом сообщает СБУ.

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Кроме сбора данных и передачи их российским оккупационным войскам, задержанная также фиксировала последствия российских воздушных ударов по городу. Получившуюся информацию передавала с помощью Telegram.

Правоохранители СБУ задержали вражескую агентку в Кривом Роге. Фото: СБУ

"По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которая в начале полномасштабного вторжения России поддержала агрессора и неоднократно высказывалась об этом среди окружающих. Таким образом она попала в поле зрения ФСБ, которая впоследствии дистанционно привлекла ее к негласному сотрудничеству против Украины. Для выполнения враждебных задач фигурантка самостоятельно объезжала улицы города и осуществляла скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов", — отмечают в СБУ.

Правоохранители СБУ задержали вражескую агентку в Кривом Роге. Фото: СБУ

Женщине поставлено в известность о подозрении, по состоянию на данный момент она находится пол стражей для установления всех обстоятельств преступления.

Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы писали, что в Кропивницком суд бросил за решетку очередного коллаборанта. Его задача заключалась в том, чтобы корректировать воздушные удары РФ по Кропивницкому. Агентом ФСБ оказался местный житель.

Служба безопасности Украины попросила прекратить онлайн-трансляции, которые может использовать российский агрессор для корректировки ракетных ударов. О рабочих вебкамерах можно сообщить через официальный Telegram-бот СБУ.