На Днепропетровщине СБУ задержала "приспешницу" Кремля
Служба безопасности Украины продолжает "ловить" российских агентов. На этот раз военная контрразведка СБУ задержала очередную "приспешницу" Кремля в Кривом Роге. Женщина собирала данные о местах базирования и перемещения ВСУ, а затем передавала информацию врагу.
Об этом сообщает СБУ.
Задержан информатор ФСБ на Днепропетровщине
Кроме сбора данных и передачи их российским оккупационным войскам, задержанная также фиксировала последствия российских воздушных ударов по городу. Получившуюся информацию передавала с помощью Telegram.
"По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которая в начале полномасштабного вторжения России поддержала агрессора и неоднократно высказывалась об этом среди окружающих. Таким образом она попала в поле зрения ФСБ, которая впоследствии дистанционно привлекла ее к негласному сотрудничеству против Украины. Для выполнения враждебных задач фигурантка самостоятельно объезжала улицы города и осуществляла скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов", — отмечают в СБУ.
Женщине поставлено в известность о подозрении, по состоянию на данный момент она находится пол стражей для установления всех обстоятельств преступления.
Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, ранее мы писали, что в Кропивницком суд бросил за решетку очередного коллаборанта. Его задача заключалась в том, чтобы корректировать воздушные удары РФ по Кропивницкому. Агентом ФСБ оказался местный житель.
Служба безопасности Украины попросила прекратить онлайн-трансляции, которые может использовать российский агрессор для корректировки ракетных ударов. О рабочих вебкамерах можно сообщить через официальный Telegram-бот СБУ.