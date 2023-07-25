В Черниговской области задержали агентку РФ, которая шпионила за боевой авиацией ВСУ

Сотрудники СБУ и задержанная злоумышленница. Фото: СБУ

В Черниговской области Служба безопасности Украины задержала российскую агентку. Она шпионила за боевой авиацией украинских военных.

Об этом сообщает СБУ.

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Задержание приспешницы врага

Правонарушительница работала на главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ). По указанию россиян фигурантка скрыто отслеживала места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на северных рубежах страны.

"Прежде всего злоумышленница пыталась фиксировать точное время и направления полетов украинской боевой авиации, которая привлечена для поддержки контрнаступательных действий ВСУ на фронте. Также она хотела выявить и передать оккупантам локации противовоздушной обороны, укрепрайонов и фортификационных сооружений украинских защитников на территории региона", — говорится в сообщении.

Российские оккупанты хотели использовать эту информацию для подготовки воздушных атак на объекты украинских военных.

СБУ задержала злоумышленницу при попытке передачи данных. Во время обыска по месту жительства был обнаружен мобильный телефон, используемый фигуранткой для коммуникации с врагом.

Как накажут злоумышленницу

Правоохранители сообщили подозрение приспешнице агрессора по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

"Сейчас она под стражей и полностью признала свою вину. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение", — говорится в сообщении.

Задержанная фигурантка в суде. Фото: СБУ

Напомним, в Днепре Служба безопасности Украины задержала чиновницу Укрзализныци. Она готовила российский удар по логистическим путям Сил обороны в Днепропетровской области.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины объявила подозрение администратору Telegram-канала, ставшего агентом ФСБ. Он также корректировал ракетные удары оккупантов по Украине.