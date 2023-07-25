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У Чернігівській області затримали агентку РФ, яка шпигувала за бойовою авіацією ЗСУ

25 липня 2023 19:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чернігівській області затримали агентку РФ, яка шпигувала за бойовою авіацією ЗСУ
Співробітники СБУ та затримана зловмисниця. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Чернігівській області Служба безпеки України затримала російську агентку. Вона шпигувала за бойовою авіацією українських військових.

Про це повідомляє СБУ.

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Затримання поплічниці ворога

Правопорушниця працювала на головне управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ). За вказівкою росіян фігурантка  приховано відслідковувала місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на північних рубежах країни.

"Насамперед зловмисниця намагалась фіксувати точний час і напрямки польотів української бойової авіації, яка залучена для підтримки контрнаступальних дій ЗСУ на фронті. Також вона хотіла виявити і передати окупантам локації протиповітряної оборони, укріпрайонів та фортифікаційних споруд українських захисників на території регіону", — йдеться у повідомленні.

Російські окупанти хотіли використати цю інформацію для підготовки повітряних атак на об’єкти українських військових. 

СБУ затримала зловмисницю під час спроби передачі даних. Під час обшуку за місцем проживання було виявлено мобільний телефон, який використовувала фігурантка для комунікації з ворогом. 

Як покарають зловмисницю

Правоохоронці повідомили підозру поплічниці агресора за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"Наразі вона під вартою і повністю визнала свою вину. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення", — йдеться у повідомленні.

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Затримана фігурантка в суді. Фото: СБУ

Нагадаємо, у Дніпрі Служба безпеки України затримала посадовицю Укрзалізниці. Вона готувала російський удар по логістичних шляхах Сил оборони в Дніпропетровській області.

Також ми писали, що Служба безпеки України оголосила підозру адміністратору Telegram-каналу, який став агентом ФСБ. Він також коригував ракетні удари окупантів по Україні.

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