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В Черкасской области экс-директор предприятия продавал качественную пшеницу как неликвидную: детали

7 апреля 2023 11:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сотрудники полиции и задержанный экс-директор ДП/Фото: Офис генпрокурора
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Черкасской области экс-директора государственного предприятия подозревают в растрате имущества на 73 млн грн. Он продал качественную пшеницу как неликвидную.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Подробности

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, бывшему директору государственного предприятия в Черкасской области сообщено о подозрении в растрате имущества и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

"По данным следствия, должностные лица госпредприятия, относящиеся к сфере управления Государственного агентства резерва Украины, разработали преступную схему по растрате пшеницы из государственного материального резерва. Перед аукционом по продаже зерна чиновники инициировали проведение его исследования", — говорится в сообщении.

Согласно сфальсифицированным выводам, качественные культуры не соответствовали требованиям ДСТУ. Они не могли использоваться для корма домашних животных и птиц.

Фигурант продал более 11,7 тысячи тонн первоклассного зерна как неликвидное. В течение апреля-июля 2021 года пшеница была реализована по цене 350 грн за тонну, в то время как ее рыночная стоимость составляла 6500 грн.

В результате преступных действий государству нанесено более 73 млн грн ущерба.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Офис Генерального прокурора

Напомним, действующий депутат одного из городских советов Львовской области подозревается в незаконной приватизации земельного участка стоимостью более 2 млн грн. Речь идет об участке общей площадью 2 га, расположенном в Перемышлянском районе Львовской области.

Также мы писали, что в Киеве разоблачили заведующего филиалом одного из коммунальных заведений столицы. За снятие с военного учета он потребовал 3 тысячи долларов.

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