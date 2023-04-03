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Вимагав хабар за довідку про військову непридатність: у Києві викрили корупціонера

3 квітня 2023 17:22
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
За зняття з військового обліку вимагав гроші
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Києві викрили завідувача філії одного з комунальних закладів столиці. За знаття з військового обліку вимагав 3 тис. доларів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у своєму Telegram-каналі.

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Вимагав гроші за довідку про військову непридатність

Повідомляється, що в Деснянському районі в Києві викрито та повідомлено про підозру завідувача філії одного із комунальних закладів охорони здоров’я за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. 

"За даними слідства, на початку січня 2023 року військовозобов’язаний громадянин України, маючи певні хвороби, звернувся до завідувача філії КНП "Консультативно-діагностичний центр" одного із районів столиці, який одночасно є головою військово-лікарської комісії, щодо проходження військово-лікарської комісії з подальшим виключенням з військового обліку військовозобов’язаних", — зазначено в повідомленні.

Завідувавч своєю чергою повідомив, що довідка про непридатність до військової служби з виключенням з обліку обійдеться чоловіку в 3 тис. доларів США.

Результати слідства

Зазначається, що підозрюваний неодноразово зустрічався із чоловіком, надаючи вказівки щодо медичних довідок та обстежень.

Підозрюваного затримали після того, як він отримав зазначену суму коштів за надання тимчасового посвідчення про непридатність до служби та довідки про виключення з військового обліку.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

"У ході проведення санкціонованих обшуків на робочому місці виявлено 35 тис. доларів США, а за адресою проживання ще 55 тис. доларів США, походження яких встановлюється", — кажуть правоохоронці. 

Також проводиться слідство щодо причетних до цієї справи, оскільки зібрано дані, які вказують на одержання неправомірної вигоди за оформлення документів про непридатність до військової служби.

Нагадаємо, що ФСБ повідомила про затримання підозрюваної у ліквідації Татарського. Затримана була Дарья Трєпова, яка і вважалася учасницею ліквідації. 

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