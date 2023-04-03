Требовал взятку за справку о военной непригодности: в Киеве разоблачили коррупционера

За исключение с военного учета требовал деньги

В Киеве разоблачили заведующего филиалом одного из коммунальных заведений столицы. За исключение с военного учета требовал 3 тыс. долларов.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в своем Telegram-канале.

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Сообщается, что в Деснянском районе в Киеве разоблачено и сообщено о подозрении заведующему филиалом одного из коммунальных учреждений здравоохранения по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

"По данным следствия, в начале января 2023 военнообязанный гражданин Украины, имея определенные болезни, обратился к заведующему филиалом КНП "Консультативно-диагностический центр" одного из районов столицы, который одновременно является главой военно-врачебной комиссии, о прохождении военно-врачебной комиссии с последующим исключением из военного учета военнообязанных", — говорится в сообщении.

Заведующий в свою очередь сообщил, что справка о непригодности к военной службе с исключением из учета обойдется мужчине в 3 тыс. долларов США.

Результаты следствия

Отмечается, что подозреваемый неоднократно встречался с мужчиной, предоставляя указания по медицинским справкам и обследованиям.

Подозреваемый был задержан после того, как он получил указанную сумму средств за предоставление временного удостоверения о непригодности к службе и справки об исключении из военного учета.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

"В ходе проведения санкционированных обысков на рабочем месте обнаружено 35 тыс. долларов США, а по адресу проживания еще 55 тыс. долларов США, происхождение которых устанавливается", — говорят правоохранители.

Также проводится следствие по причастным к этому делу, поскольку собраны данные, указывающие на получение неправомерной выгоды за оформление документов о непригодности к военной службе.

Напомним, что ФСБ сообщила о задержании подозреваемой в ликвидации Татарского. Задержана была Дарья Трепова, которая и числилась участницей ликвидации.