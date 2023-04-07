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У Черкаській області ексдиректор підприємства продавав якісну пшеницю як неліквідну: деталі

7 квітня 2023 11:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Працівники поліції та затриманий ексдиректор ДП/Фото: Офіс генпрокурора
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Черкаській області ексдиректора державного підприємства підозрюють у розтраті майна на 73 млн грн. Він продав якісну пшеницю як неліквідну.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Деталі

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, колишньому директору державного підприємства на Черкащині повідомлено про підозру у розтраті майна та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

"За даними слідства, посадові особи держпідприємства, що належить до сфери управління Державного агентства резерву України, розробили злочинну схему з розтрати пшениці з державного матеріального резерву. Перед аукціоном з продажу зерна посадовці ініціювали проведення його дослідження", — йдеться у повідомленні.

Відповідно до сфальсифікованих висновків якісні культури не відповідали вимогам ДСТУ. Вони не могли використовуватися для корму свійських тварин та птиці.

Фігурант продав понад 11,7 тисячі тонн першокласного зерна як неліквідне. Упродовж квітня-липня 2021 року пшеницю було реалізовано за ціною 350 грн за тонну, у той час як її ринкова вартість становила 6500 грн.

Внаслідок злочинних дій державі завдано понад 73 млн грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Офис Генерального прокурора

Нагадаємо, чинного депутата однієї з міських рад Львівщини підозрюють у незаконній приватизації земельної ділянки вартістю понад 2 млн грн. Йдеться про ділянку загальною площею 2 га, яка розміщена у Перемишлянському районі Львівської області.

Також ми писали, що у Києві викрили завідувача філії одного з комунальних закладів столиці. За зняття з військового обліку він вимагав 3 тисячі доларів.

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