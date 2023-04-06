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На Львівщині депутата підозрюють у незаконній приватизації землі: що відомо

6 квітня 2023 16:48
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині депутата підозрюють у незаконній приватизації землі
Йдеться про ділянку загальною площею 2 га
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Чинного депутата однієї з міських рад Львівщини підозрюють у незаконній приватизації земельної ділянки вартістю понад 2 млн грн. Йдеться про ділянку загальною площею 2 га, яка розміщена у Перемишлянському районі Львівської області.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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За даними слідства, для цього він незаконно повторно скористався правом одноразової безплатної передачі ділянок із земель державної або комунальної власності громадянам України. Тобто депутат раніше вже приватизував дві земельні ділянки, однак, попри це, незаконно повторно отримав у приватну власність ще одну.

Йому повідомили про підозру за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України). Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині затримали наркодилера, який намагався продати марихуану прикордонникам.

 

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