На Львовщине депутат подозревается в незаконной приватизации земли

Речь идет об участке общей площадью 2 га

Действующий депутат одного из городских советов Львовщины подозревается в незаконной приватизации земельного участка стоимостью более 2 млн грн. Речь идет об участке общей площадью 2 га, расположенном в Перемышлянском районе Львовской области.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

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По данным следствия, для этого он незаконно воспользовался правом одноразовой бесплатной передачи участков из земель государственной или коммунальной собственности гражданам Украины. То есть депутат ранее уже приватизировал два земельных участка, однако, несмотря на это, незаконно повторно получил в частную собственность еще один.

Ему сообщили о подозрении по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине задержали наркодилера , пытавшегося продать марихуану пограничникам.