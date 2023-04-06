Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Криминал arrow На Львовщине депутат подозревается в незаконной приватизации земли: что известно arrow

На Львовщине депутат подозревается в незаконной приватизации земли: что известно

6 апреля 2023 16:48
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
На Львовщине депутат подозревается в незаконной приватизации земли
Речь идет об участке общей площадью 2 га
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Действующий депутат одного из городских советов Львовщины подозревается в незаконной приватизации земельного участка стоимостью более 2 млн грн. Речь идет об участке общей площадью 2 га, расположенном в Перемышлянском районе Львовской области.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

Читайте также:

По данным следствия, для этого он незаконно воспользовался правом одноразовой бесплатной передачи участков из земель государственной или коммунальной собственности гражданам Украины. То есть депутат ранее уже приватизировал два земельных участка, однако, несмотря на это, незаконно повторно получил в частную собственность еще один.

Ему сообщили о подозрении по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине задержали наркодилера , пытавшегося продать марихуану пограничникам.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB