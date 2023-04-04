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На Львівщині затримали наркодилера, який намагався продати марихуану прикордонникам

4 квітня 2023 14:00
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині затримали наркодилера, який намагався продати марихуану прикордонникам
43-річний наркодилер хотів розширити свою клієнтську базу, зокрема, серед військових
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Червонограді затримали 43-річного торговця наркотиками, який спробував налагодити торгівлю наркотиками для прикордонників. Військові сконтактувалися з поліцією і затримали чоловіка на гарячому.

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

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Подробиці

43-річний наркодилер вирішив розширити свою клієнтську базу і запропонував прикордонникам придбати наркотики. Натомість військовослужбовці Держприкордонслужби доповіли про це своєму керівництву, а ті повідомили поліцію.

Перед тим як затримати 43-річного наркодилера, правоохоронці задокументували кілька фактів збуту ним наркотичних речовин. У середу, 3 квітня, близько 14:00 бійці мобільного прикордонного загону "Дозор" разом із поліцією затримали торговця.

"Після реалізації "травички" 43-річного місцевого жителя затримали. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили у зловмисника та скерували на експертне дослідження речовини рослинного походження, схожі на "канабіс", значну суму коштів у різній валюті, отриману від незаконної діяльності, та інші речові докази",  — йдеться у повідомленні

Скільки саме грошей і наркотиків вилучили у дилера правоохоронці не розголошують. Затриманому повідомлено про підозру у збуті наркотичних засобів. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові засудили чоловіка, який перевдягався у жінку та розбещував дівчат у школі.

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