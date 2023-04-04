Во Львовской области задержали наркодилера, который пытался продать марихуану пограничникам

43-летний наркодилер хотел расширить свою клиентскую базу, в частности, среди военных

В Червонограде задержан 43-летний торговец наркотиками, который попытался наладить торговлю наркотиками для пограничников. Военные сконтактировались с полицией и задержали мужчину с поличным.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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43-летний наркодилер решил расширить свою клиентскую базу и предложил пограничникам приобрести наркотики. Военнослужащие Госпогранслужбы доложили об этом своему руководству, а те сообщили полицию.

Перед тем, как задержать 43-летнего наркодилера, правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта им наркотических веществ. В среду, 3 апреля, около 14:00 бойцы мобильного пограничного отряда "Дозор" вместе с полицией задержали торговца.

"После реализации "травки" 43-летнего местного жителя задержали. Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли у злоумышленника и направили на экспертное исследование вещества растительного происхождения, похожие на "каннабис", значительную сумму средств в разной валюте, полученную от незаконной деятельности, и другие вещественные доказательства", — говорится в сообщении

Сколько денег и наркотиков изъяли у дилера правоохранители не разглашают. Задержанному доложено о подозрении в сбыте наркотических средств. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

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