Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Криминал arrow Во Львовской области задержали наркодилера, который пытался продать марихуану пограничникам arrow

Во Львовской области задержали наркодилера, который пытался продать марихуану пограничникам

4 апреля 2023 14:00
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области задержали наркодилера, который пытался продать марихуану пограничникам
43-летний наркодилер хотел расширить свою клиентскую базу, в частности, среди военных
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В Червонограде задержан 43-летний торговец наркотиками, который попытался наладить торговлю наркотиками для пограничников. Военные сконтактировались с полицией и задержали мужчину с поличным.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Читайте также:

Подробности

43-летний наркодилер решил расширить свою клиентскую базу и предложил пограничникам приобрести наркотики. Военнослужащие Госпогранслужбы доложили об этом своему руководству, а те сообщили полицию.

Перед тем, как задержать 43-летнего наркодилера, правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта им наркотических веществ. В среду, 3 апреля, около 14:00 бойцы мобильного пограничного отряда "Дозор" вместе с полицией задержали торговца.

"После реализации "травки" 43-летнего местного жителя задержали. Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли у злоумышленника и направили на экспертное исследование вещества растительного происхождения, похожие на "каннабис", значительную сумму средств в разной валюте, полученную от незаконной деятельности, и другие вещественные доказательства", — говорится в сообщении

Сколько денег и наркотиков изъяли у дилера правоохранители не разглашают. Задержанному доложено о подозрении в сбыте наркотических средств. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове осудили мужчину, который переодевался в женщину и развращал девушек в школе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB