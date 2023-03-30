У Львові засудили чоловіка, який перевдягався у жінку та розбещував дівчат у школі
У Львові засудили чоловіка, який переодягався в жінку і займався розбещенням дівчаток в школах. Його засудили за злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.
Про це інформує офіс Генерального прокурора.
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Розбещення школярів у Львові
За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури киянина визнано винними у закінченому замаху на розбещення малолітньої особи та розбещенні малолітньої особи (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 156 КК України). Його засуджено до 8 років позбавлення волі.
Прокурори в суді довели, що засуджений проникав у львівські школи перевдягнутим у жіночий одяг та з медичною маскою на обличчі. Він заходив у жіночий туалет, де очікував на дівчаток. Коли заходили потерпілі – представлявся лікаркою та намагався її "оглянути".
Повідомляють, що до набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою. Також на підставі вироку суду відомості щодо чоловіка підлягають внесенню до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.
Нагадаємо, що двох фігурантів у справі "п'яних вечірок", які запрошували в гості дівчат і чинили над ними сексуальне насильство, випустили на волю під заставу.