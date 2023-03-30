Во Львове осудили мужчину, который переодевался в женщину и развращал девушек в школе
Во Львове осудили мужчину, который переодевался в женщину и занимался развращением девочек в школах. Он был осужден за преступление против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц.
Об этом информирует офис Генерального прокурора.
-
Украинской армии нужны самолеты F-16, — Залужный
-
Марусяк установил новый рекорд в прыжках с трамплина
-
Водителей в Одесчины предупреждают о спецтехнике на дорогах в порты, границы и соседние области
-
Россиянка набила тату с Медведчуком и признается ему в любви
-
Экс-лидер группы "Тартак", защищающий Украину в рядах ВСУ, опубликовал трогательное стихотворение
-
Запорожскую АЭС невозможно защитить, — председатель МАГАТЭ Гросси
-
На Одесской таможне нашли незаконное оборудование для изготовления сигарет
-
Си Цзиньпин готовит Китай к войне, - Foreign Affairs
-
"Не удается заставить украинцев страдать": скабеева устроила истерику в эфире "россии 1"
-
По столичным улицам разрешат ехать быстрее: на каких улицах в Киеве будет действовать нововведение
Развращение школьников во Львове
При публичном обвинении прокуроров Львовской областной прокуратуры киевлянин признан виновным в законченном покушении на развращение малолетнего лица и развращении малолетнего лица (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 156 УК Украины). Он приговорен к 8 годам лишения свободы.
Прокуроры в суде доказали, что осужденный проникал во львовские школы переодетым в женскую одежду и с медицинской маской на лице. Он заходил в женский туалет, где ожидал девочек. Когда заходили потерпевшие – представлялся врачом и пытался ее "осмотреть".
Сообщают, что до вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей. Также на основании приговора суда сведения о мужчине подлежат внесению в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц.
Напомним, что двух фигурантов по делу "пьяных вечеринок" , которые приглашали в гости девушек и совершали над ними сексуальное насилие, выпустили на свободу под залог.