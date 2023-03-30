Во Львове осудили мужчину, который переодевался в женщину и развращал девушек в школе

Во Львове мужчина развращал малолетних девушек

Во Львове осудили мужчину, который переодевался в женщину и занимался развращением девочек в школах. Он был осужден за преступление против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц.

Об этом информирует офис Генерального прокурора.

Развращение школьников во Львове

При публичном обвинении прокуроров Львовской областной прокуратуры киевлянин признан виновным в законченном покушении на развращение малолетнего лица и развращении малолетнего лица (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 156 УК Украины). Он приговорен к 8 годам лишения свободы.



Прокуроры в суде доказали, что осужденный проникал во львовские школы переодетым в женскую одежду и с медицинской маской на лице. Он заходил в женский туалет, где ожидал девочек. Когда заходили потерпевшие – представлялся врачом и пытался ее "осмотреть".





Сообщают, что до вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей. Также на основании приговора суда сведения о мужчине подлежат внесению в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц.

Напомним, что двух фигурантов по делу "пьяных вечеринок" , которые приглашали в гости девушек и совершали над ними сексуальное насилие, выпустили на свободу под залог.