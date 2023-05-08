В Черкассах ГБР объявило полицейским подозрение в изнасиловании несовершеннолетней

Девушка прикрывается руками от опасности. Фото: Pexels

В Черкассах ГБР сообщило о подозрении двум правоохранителям в изнасиловании несовершеннолетней. Фигуранты уже задержаны, однако они отвергают обвинения.

Об этом сообщает ГБР.

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Подозрение правоохранителям

"Работники ГБР сообщили о подозрении в групповом изнасиловании семнадцатилетней девушки двум правоохранителям и их соучастнику", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, трое мужчин распивали алкоголь в квартире одного из них в Черкассах. К ним присоединилась 17-летняя девушка. Фигуранты с применением физической силы изнасиловали несовершеннолетнюю.

Злоумышленники категорически отрицают свою вину.

Работников полиции и их сообщника подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего лица, совершенное группой лиц (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование и решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Полицейские, подозреваемые в изнасиловании несовершеннолетней. Фото: ГБР

Что предшествовало

В субботу, 6 мая, в полицию обратилась жительница Черкасс. Она заявила, что ее 17-летнюю дочь изнасиловали.

"В ходе проверки информации выяснилось, что к совершению уголовного правонарушения вероятно причастны два работника полиции... Фигуранты задержаны", — рассказали в полиции.

Подозреваемых сразу уволили из рядов полиции, а их непосредственные руководители отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, суд назначил наказание жителю города Днепр, который изнасиловал и обокрал 18-летнюю девушку. Он проведет за решеткой 8 лет 6 месяцев.

Также мы писали, что по позиции прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры судом апелляционной инстанции оставлен без изменений приговор суда, которым мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы за изнасилование 11-летней девочки. Фигурант не признал своей вины.