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У Черкасах ДБР оголосило поліцейським підозру у зґвалтуванні неповнолітньої

8 травня 2023 17:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Черкасах ДБР оголосило поліцейським підозру у зґвалтуванні неповнолітньої
Дівчина прикривається руками від небезпеки. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Черкасах ДБР повідомило про підозру двом правоохоронцям у зґвалтуванні неповнолітньої. Фігурантів вже затримали, однак вони відкидають звинувачення.

Про це повідомляє ДБР.

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Підозра правоохоронцям

"Працівники ДБР повідомили про підозру у груповому зґвалтуванні сімнадцятирічної дівчини двом правоохоронцям та їх співучаснику", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, троє чоловіків розпивали алкоголь у квартирі одного з них в Черкасах. До них приєдналася 17-річна дівчина. Фігуранти із застосуванням фізичної сили зґвалтували неповнолітню.

Зловмисники категорично заперечують свою провину. 

Працівників поліції та їх спільника підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої особи, що вчинене групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Наразі триває досудове розслідування та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманим.

Полицейские, которых подозревают в изнасиловании несовершеннолетней
Поліцейські, яких підозрюють в зґвалтуванні неповнолітньої. Фото: ДБР

Що передувало

У суботу, 6 травня, до поліції звернулася мешканка Черкас. Вона заявила, що її 17-річну доньку зґвалтували. 

"Під час перевірки інформації з’ясувалося, що до вчинення кримінального правопорушення ймовірно причетні двоє працівників поліції... Фігурантів затримано", — розповіли у поліції.

Підозрюваних відразу звільнили з лав поліції, а їх безпосередніх керівників відсторонено від виконання службових обовʼязків.

Нагадаємо, суд призначив покарання жителю міста Дніпро, який зґвалтував та обікрав 18-річну дівчину. Він проведе за ґратами 8 років 6 місяців. 

Також ми писали, що за позиції прокурорів Хмельницької обласної прокуратури судом апеляційної інстанції залишено без змін вирок суду, яким чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі за зґвалтування 11-річної дівчинки. Фігурант не визнав своєї вини.

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