Зґвалтував та пограбував 18-річну дівчину: суд виніс вирок жителю Дніпра

Чоловік на суді визнав свою провину

Суд призначив покарання жителю міста Дніпро, який зґвалтував та обікрав 18-річну дівчину. Він проведе за ґратами 8 років 6 місяців.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Читайте також:

Подробиці справи

У прокуратурі зазначили, що жителя Дніпра засуджено за зґвалтування та грабіж (ч. 2 ст. 152, ч. 4 ст. 186 КК України). Йому призначено покарання 8 років 6 місяців позбавлення волі.

"Прокурори у суді довели, що у вересні 2022 року чоловік помітив на вулиці незнайому дівчину та почав її переслідувати. Зайшовши за нею до під’їзду, засуджений одягнув балаклаву та, схопивши дівчину за шию, зґвалтував її. Потім пограбував 18-річну потерпілу та втік", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час розгляду кримінального провадження у суді чоловік свою вину визнав.

"Він був неодноразово судимий, у тому числі за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості", — додали у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області засудили до довічного позбавлення волі чоловіка, який ґвалтував 11-річну дитину.

Також повідомлялося, що в одному із торгових центрів Київській області зловмисник намагався зґвалтувати дівчину у туалеті. Здійснити задумане йому не вдалося, а під час спроби втечі він потрапив до рук небайдужих громадян.