Изнасиловал и ограбил 18-летнюю девушку: суд вынес приговор жителю Днепра

Мужчина на суде признал свою вину

Суд назначил наказание жителю города Днепр, который изнасиловал и обворовал 18-летнюю девушку. Он проведет за решеткой 8 лет 6 месяцев.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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Подробности дела

В прокуратуре отметили, что житель Днепра осужден за изнасилование и грабеж (ч. 2 ст. 152, ч. 4 ст. 186 УК Украины). Ему назначено наказание 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

"Прокуроры в суде доказали, что в сентябре 2022 года мужчина заметил на улице незнакомую девушку и начал ее преследовать. Зайдя за ней в подъезд, осужденный надел балаклаву и, схватив девушку за шею, изнасиловал ее. Затем ограбил 18-летнюю потерпевшую и сбежал", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при рассмотрении уголовного производства в суде мужчина свою вину признал.

"Он был неоднократно судим, в том числе за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности", — добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области приговорен к пожизненному лишению свободы мужчина, который насиловал 11-летнего ребенка.

Также сообщалось, что в одном из торговых центров в Киевской области злоумышленник пытался изнасиловать девушку в туалете. Совершить задуманное ему не удалось, а при попытке побега он попал в руки неравнодушных граждан.