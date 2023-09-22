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"Трибуна" для Аксенова и Сальдо: СБУ объявила подозрение руководителю телерадиокомпании РФ "Крым"

22 сентября 2023 13:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Трибуна" для Аксенова и Сальдо: СБУ объявила подозрение руководителю телерадиокомпании РФ "Крым"
Коллаборант Вадим Первых. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины объявила подозрение руководителю оккупационной телерадиокомпании "Крым" Вадиму Первых. Она стала медийной "трибуной" для гауляйтера оккупированного Крыма Сергея Аксенова и коллаборанта Владимира Сальдо.

Об этом сообщает СБУ.

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Чем занимался руководитель оккупационной телерадиокомпании "Крым"

"Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного коллаборанта Вадима Первых — руководителя так называемой "телерадиокомпании "Крым", которую рашисты создали на временно оккупированном полуострове", — говорится в сообщении.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину захватническая ТРК функционирует как единственная медийная платформа по распространению пропаганды Кремля во временно оккупированной части юга Украины.

В структуру оккупационного учреждения входит 16 российских информресурсов. Среди них — телеканалы "Первый крымский" и "Крым 24".

В СБУ рассказали, что под руководством Первых они стали главными рупорами Кремля в Крыму, а также "медиатрибунами" для Аксенова и Сальдо.

"Также в студиях вражеской ТРК монтировали фейковые репортажи с передовой и постановочные сюжеты в поддержку фейковых плебисцитов 2022 и 2023 годов. Сам Первых неоднократно публично выступал за продолжение войны против Украины и призвал жителей оккупированных территорий присоединяться к российской армии", — говорится в сообщении.

Такие "обращения" Первых обнародовал как в эфирах подконтрольных телеканалов, так и на своих страницах в запрещенных социальных сетях.

По данным следствия, фигурант добровольно пошел на сотрудничество с агрессором сразу после захвата Крыма в 2014 году. За это его сначала назначили "главным редактором" российского телеканала "Первый крымский".

После этого Первых стал "заместителем министра информации и связи" оккупационной администрации РФ на полуострове, а в апреле 2020 года — "гендиректором ТРК "Крым".

Экспертизы СБУ подтвердили факты преступной деятельности Первых против государственной безопасности Украины.

Подозрение для коллаборанта

Следователи СБУ объявили Первых подозрение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"Поскольку фигурант находится на временно оккупированной территории на юге Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности", — добавили в СБУ.

Подозрение коллаборанту Вадиму Первых
Подозрение коллаборанта. Фото: СБУ
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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ разоблачила должностных лиц Сумского завода в незаконной поставке насосов для ядерных реакторов в Россию. Также завод поставлял свое оборудование в две страны Азии для проектов строительства ядерных станций под эгидой Росатома.

Также мы писали, что в Николаевской области СБУ разоблачила агентурную сеть. Злоумышленники собирали разведданные о количестве и видах военной техники прибывающих в регион Сил обороны, в частности для ремонта и техобслуживания.

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