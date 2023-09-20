СБУ викрила агентурну російську мережу на оборонному підприємстві Миколаєва

Затримання підозрюваного у зраді. Фото: СБУ

У Миколаївській області СБУ викрила агентурну мережу. Зловмисники збирали розвіддані про кількість та види військової техніки Сил оборони, яка прибуває до регіону, зокрема для ремонту і техобслуговування.

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

Що відомо про агентурну мережу у Миколаївській області

СБУ вдалось викрити резидента (керівника) агентурної групи. Ним виявився працівник місцевого оборонного підприємства, якого російська розвідка завербувала ще під час навчання у військовому інституті колишнього СРСР.

Відтоді агент перебував у "режимі очікування" і поновив роботу на ворога вже після початку повномасштабного вторгнення РФ.Відповідно до інструкцій російського Головного розвідувального управління резидент створив власну агентурну мережу на Миколаївщині.

"До її складу залучив свою дружину, з якою працював на оборонному заводі, та ще двох знайомих: з обласного центру та Очакова", — повідомляє СБУ.

Таким чином зловмисники діяли за двома основними напрямками розвідувально-підривної діяльності. На першому — подружжя російських агентів збирали інформацію про наявні зразки і технічний стан українського озброєння на оборонному підприємстві.

"Для цього використовували свій доступ до його секретної документації та інших закритих відомостей режимного об’єкта", — йдеться у повідомленні.

Ще двоє ворожих агентів відслідковували місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ, які залучені до оборони регіону або контрнаступальних операцій на південному фронті.

Підозрюваний у зраді. Фото: СБУ

Отримані дані російська агентура передавала своєму резиденту, а він вже мав "звітувати" перед "куратором" з Головного розвідувального управління РФ. Для комунікації використовували анонімні чати в одному з месенджерів.

Однак, контррозвідники СБУ спрацювали на випередження — своєчасно викрили агентурну мережу РФ і затримали всіх її чотирьох учасників на спробі передачі розвідданих агресору.

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Під час обшуків у зловмисників вилучено російські документи та незареєстровану зброю.

Документи, зброя та телефони підозрюваних. Фото: СБУ

До того ж фігуранти зберігали заборонену комуністичну символіку.

Заборонена символіка. Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Четвертому фігуранту інкримінують несанкціоноване поширення інформації, яка стосується ЗСУ.

Наразі всі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ викрила мережу жінок-агентів, які працювали на "вагнерівців".

Також розвідка повідомила, що РФ шукатиме нові можливості для поширення фейків про Україну.