СБУ викрила агентурну російську мережу на оборонному підприємстві Миколаєва
У Миколаївській області СБУ викрила агентурну мережу. Зловмисники збирали розвіддані про кількість та види військової техніки Сил оборони, яка прибуває до регіону, зокрема для ремонту і техобслуговування.
Про це повідомляє СБУ.
Що відомо про агентурну мережу у Миколаївській області
СБУ вдалось викрити резидента (керівника) агентурної групи. Ним виявився працівник місцевого оборонного підприємства, якого російська розвідка завербувала ще під час навчання у військовому інституті колишнього СРСР.
Відтоді агент перебував у "режимі очікування" і поновив роботу на ворога вже після початку повномасштабного вторгнення РФ.Відповідно до інструкцій російського Головного розвідувального управління резидент створив власну агентурну мережу на Миколаївщині.
"До її складу залучив свою дружину, з якою працював на оборонному заводі, та ще двох знайомих: з обласного центру та Очакова", — повідомляє СБУ.
Таким чином зловмисники діяли за двома основними напрямками розвідувально-підривної діяльності. На першому — подружжя російських агентів збирали інформацію про наявні зразки і технічний стан українського озброєння на оборонному підприємстві.
"Для цього використовували свій доступ до його секретної документації та інших закритих відомостей режимного об’єкта", — йдеться у повідомленні.
Ще двоє ворожих агентів відслідковували місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ, які залучені до оборони регіону або контрнаступальних операцій на південному фронті.
Отримані дані російська агентура передавала своєму резиденту, а він вже мав "звітувати" перед "куратором" з Головного розвідувального управління РФ. Для комунікації використовували анонімні чати в одному з месенджерів.
Однак, контррозвідники СБУ спрацювали на випередження — своєчасно викрили агентурну мережу РФ і затримали всіх її чотирьох учасників на спробі передачі розвідданих агресору.
Під час обшуків у зловмисників вилучено російські документи та незареєстровану зброю.
До того ж фігуранти зберігали заборонену комуністичну символіку.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Четвертому фігуранту інкримінують несанкціоноване поширення інформації, яка стосується ЗСУ.
Наразі всі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, СБУ викрила мережу жінок-агентів, які працювали на "вагнерівців".
Також розвідка повідомила, що РФ шукатиме нові можливості для поширення фейків про Україну.