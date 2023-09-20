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СБУ разоблачила агентурную российскую сеть на оборонном предприятии Николаева

20 сентября 2023 13:49
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
СБУ разоблачила агентурную российскую сеть на оборонном предприятии Николаева
Задержание подозреваемого в измене. Фото: СБУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Николаевской области СБУ разоблачила агентурную сеть. Злоумышленники собирали разведданные о количестве и видах военной техники прибывающих в регион Сил обороны, в частности для ремонта и техобслуживания.

Об этом сообщает СБУ.

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СБУ удалось разоблачить резидента (руководителя) агентурной группы. Им оказался работник местного оборонного предприятия, которого российская разведка завербовала еще во время учебы в военном институте бывшего СССР.

С тех пор агент находился в "режиме ожидания" и возобновил работу на врага уже после начала полномасштабного вторжения РФ. Согласно инструкциям российского Главного разведывательного управления резидент создал собственную агентурную сеть в Николаевской области.

"В ее состав привлек свою жену, с которой работал на оборонном заводе, и еще двух знакомых: из областного центра и Очакова" , — сообщает СБУ.

Таким образом, злоумышленники действовали по двум основным направлениям разведывательно-подрывной деятельности. На первом — супруги российских агентов собирали информацию об имеющихся образцах и техническом состоянии украинского вооружения на оборонном предприятии.

"Для этого использовали свой доступ к его секретной документации и другим закрытым сведениям режимного объекта", — говорится в сообщении.

Еще два вражеских агента отслеживали места базирования и маршруты перемещения подразделений ВСУ, привлеченных к обороне региона или контрнаступательным операциям на южном фронте.

СБУ разоблачила предателей
Подозреваемый в измене. Фото: СБУ

Полученные данные российская агентура передавала своему резиденту, а он уже должен был "отчитываться" перед "куратором" из Главного разведывательного управления РФ. Для коммуникации использовали анонимные чаты в одном из мессенджеров.

Однако контрразведчики СБУ сработали на опережение — своевременно разоблачили агентурную сеть РФ и задержали всех ее четырех участников на попытке передачи разведданных агрессору.

СБУ задержала всех фигурантов
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

В ходе обысков у злоумышленников изъяты российские документы и незарегистрированное оружие.

Вещественные доказательства
Документы, оружие и телефон подозреваемых. Фото: СБУ

К тому же, фигуранты сохраняли запрещенную коммунистическую символику.

Агентство сохраняло символику СССР
Запретная символика. Фото: СБУ

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Четвертому фигуранту инкриминируют несанкционированное распространение информации, касающейся ВСУ.

Все они находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Напомним, СБУ разоблачила сеть женщин-агентов, работавших на "вагнеровцев".

Также разведка сообщила, что РФ будет искать новые возможности для распространения фейков по Украине.

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