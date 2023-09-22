"Трибуна" для Аксьонова та Сальдо: СБУ оголосила підозру керівнику телерадіокомпанії РФ "Крим"

Колаборант Вадим Первих. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України оголосила підозру керівнику окупаційної телерадіокомпанії "Крим" Вадиму Первих. Вона стала медійною "трибуною" для гауляйтера окупованого Криму Сергія Аксьонова і колаборанта Володимира Сальдо.

Про це повідомляє СБУ.

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"Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного колаборанта Вадима Первих — керівника так званої "телерадіокомпанії "Крим", яку рашисти створили на тимчасово окупованому півострові", — йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загарбницька ТРК функціонує як єдина медійна платформа для поширення пропаганди Кремля в тимчасово окупованій частині півдня України.

До структури окупаційної установи входить 16 російських інформресурсів. Серед них — телеканали "Перший кримський" та "Крим 24".

У СБУ розповіли, що під керівництвом Первих вони стали головними рупорами Кремля в Криму, а також "медіатрибунами" для Аксьонова та Сальдо.

"Також у студіях ворожої ТРК монтували фейкові репортажі з передової та постановочні сюжети на підтримку фейкових плебісцитів 2022 і 2023 років. Сам Первих неодноразово публічно виступав за продовження війни проти України та закликав мешканців окупованих територій приєднуватись до російського війська", — йдеться у повідомленні.

Такі "звернення" Первих оприлюднював як в ефірах підконтрольних телеканалів, так і на власних сторінках у заборонених соціальних мережах.

За даними слідства, фігурант добровільно пішов на співпрацю з агресором одразу після захоплення Криму у 2014 році. За це його з початку призначили "головним редактором" російського телеканалу "Перший кримський".

Після цього Первих став "заступником міністра інформації і зв’язку" окупаційної адміністрації РФ на півострові, а в квітні 2020 року — "гендиректором ТРК "Крим".

Експертизи СБУ підтвердили факти злочинної діяльності Первих проти державної безпеки України.

Підозра для колаборанта

Слідчі СБУ оголосили Первих підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

"Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", — додали в СБУ.

Підозра колаборанту. Фото: СБУ

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ викрила посадовців Сумського заводу у незаконному постачанні насосів для ядерних реакторів до Росії. Також завод постачав своє обладнання до двох країн Азії для проєктів будівництва ядерних станцій під егідою Росатому.

Також ми писали, що у Миколаївській області СБУ викрила агентурну мережу. Зловмисники збирали розвіддані про кількість та види військової техніки Сил оборони, яка прибуває до регіону, зокрема для ремонту і техобслуговування.