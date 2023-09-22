"Трибуна" для Аксьонова та Сальдо: СБУ оголосила підозру керівнику телерадіокомпанії РФ "Крим"
Служба безпеки України оголосила підозру керівнику окупаційної телерадіокомпанії "Крим" Вадиму Первих. Вона стала медійною "трибуною" для гауляйтера окупованого Криму Сергія Аксьонова і колаборанта Володимира Сальдо.
Про це повідомляє СБУ.
Чим займався керівник окупаційної телерадіокомпанії "Крим"
"Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного колаборанта Вадима Первих — керівника так званої "телерадіокомпанії "Крим", яку рашисти створили на тимчасово окупованому півострові", — йдеться у повідомленні.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загарбницька ТРК функціонує як єдина медійна платформа для поширення пропаганди Кремля в тимчасово окупованій частині півдня України.
До структури окупаційної установи входить 16 російських інформресурсів. Серед них — телеканали "Перший кримський" та "Крим 24".
У СБУ розповіли, що під керівництвом Первих вони стали головними рупорами Кремля в Криму, а також "медіатрибунами" для Аксьонова та Сальдо.
"Також у студіях ворожої ТРК монтували фейкові репортажі з передової та постановочні сюжети на підтримку фейкових плебісцитів 2022 і 2023 років. Сам Первих неодноразово публічно виступав за продовження війни проти України та закликав мешканців окупованих територій приєднуватись до російського війська", — йдеться у повідомленні.
Такі "звернення" Первих оприлюднював як в ефірах підконтрольних телеканалів, так і на власних сторінках у заборонених соціальних мережах.
За даними слідства, фігурант добровільно пішов на співпрацю з агресором одразу після захоплення Криму у 2014 році. За це його з початку призначили "головним редактором" російського телеканалу "Перший кримський".
Після цього Первих став "заступником міністра інформації і зв’язку" окупаційної адміністрації РФ на півострові, а в квітні 2020 року — "гендиректором ТРК "Крим".
Експертизи СБУ підтвердили факти злочинної діяльності Первих проти державної безпеки України.
Підозра для колаборанта
Слідчі СБУ оголосили Первих підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
"Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", — додали в СБУ.
Нагадаємо, СБУ викрила посадовців Сумського заводу у незаконному постачанні насосів для ядерних реакторів до Росії. Також завод постачав своє обладнання до двох країн Азії для проєктів будівництва ядерних станцій під егідою Росатому.
Також ми писали, що у Миколаївській області СБУ викрила агентурну мережу. Зловмисники збирали розвіддані про кількість та види військової техніки Сил оборони, яка прибуває до регіону, зокрема для ремонту і техобслуговування.