СБУ викрила посадовців Сумського заводу, які постачали до РФ насоси для атомних реакторів

Насоси на заводі. Фото: t.me/SBUkr

СБУ викрила посадовців Сумського заводу у незаконному постачанні насосів для ядерних реакторів до Росії. Також завод постачав своє обладнання до двох країн Азії для проєктів будівництва ядерних станцій під егідою Росатому.

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

Чиновники постачали насоси для атомних реакторів

СБУ повідомляє, що цей завод спеціалізується на виробництві специфічного насосного обладнання та входить до складу фінансової корпорації ГМС із Росії, відомої як важливий вкладник до бюджету Російської Федерації.

На цей час активи та кошти заводу вартістю близько 365 млн гривень були заморожені.

Насоси для ядерних реакторів Фото: t.me/SBUkr

За даними розслідування, після початку великомасштабних дій у Росії лідери сумського підприємства створили методику відправки своєї продукції до Росії, ігноруючи встановлені обмеження.

Насоси для ядерних реакторів Фото: t.me/SBUkr

Для приховання цієї незаконної активності керівництво заводу використовувало компанії з різних країн Європи та Азії. Ці компанії купували обладнання під виглядом потреб і потім направляли його російським замовникам.

Насоси для ядерних реакторів Фото: t.me/SBUkr

Нагадаємо, що на тлі успішного контрнаступу ЗСУ країна-терорист РФ посилює ядерний шантаж. Ситуацію посилює і передача країнами-союзниками Україні винищувачів F-16.