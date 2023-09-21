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СБУ разоблачила чиновников Сумского завода, поставлявшие в РФ насосы для атомных реакторов

21 сентября 2023 15:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СБУ разоблачила чиновников Сумского завода, поставлявшие в РФ насосы для атомных реакторов
Насосы на заводе. Фото: t.me/SBUkr
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

СБУ разоблачила чиновников Сумского завода в незаконных поставках насосов для ядерных реакторов в Россию. Также завод поставлял свое оборудование в две страны Азии для проектов строительства ядерных станций под эгидой Росатома.

Об этом сообщает СБУ.

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СБУ сообщает, что этот завод специализируется на производстве специфического насосного оборудования и входит в состав финансовой корпорации ГМС из России, известной как важный вкладчик в бюджет Российской Федерации.

На текущий момент активы и средства завода, стоимостью около 365 млн гривен, были заморожены.

Насосы на заводе
Насосы для ядерных реакторов. Фото: t.me/SBUkr 

По данным расследования, после начала крупномасштабных действий в России, лидеры сумского предприятия создали методику отправки своей продукции в Россию, игнорируя установленные ограничения.

Насосы на заводе
Насосы для ядерных реакторов. Фото: t.me/SBUkr 

Для скрытия этой незаконной активности, руководство завода использовало компании из различных стран Европы и Азии. Эти компании покупали оборудование под видом собственных потребностей и затем направляли его российским заказчикам.

Насосы на заводе
Насосы для ядерных реакторов. Фото: t.me/SBUkr 

Напомним, что на фоне успешного контрнаступления ВСУ страна-террорист РФ усиливает ядерный шантаж. Ситуацию усугубляет и предстоящая передача странами-союзниками Украине истребителей F-16.

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