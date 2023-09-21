СБУ разоблачила чиновников Сумского завода, поставлявшие в РФ насосы для атомных реакторов
СБУ разоблачила чиновников Сумского завода в незаконных поставках насосов для ядерных реакторов в Россию. Также завод поставлял свое оборудование в две страны Азии для проектов строительства ядерных станций под эгидой Росатома.
Об этом сообщает СБУ.
Чиновники поставляли насосы для атомных реакторов
СБУ сообщает, что этот завод специализируется на производстве специфического насосного оборудования и входит в состав финансовой корпорации ГМС из России, известной как важный вкладчик в бюджет Российской Федерации.
На текущий момент активы и средства завода, стоимостью около 365 млн гривен, были заморожены.
По данным расследования, после начала крупномасштабных действий в России, лидеры сумского предприятия создали методику отправки своей продукции в Россию, игнорируя установленные ограничения.
Для скрытия этой незаконной активности, руководство завода использовало компании из различных стран Европы и Азии. Эти компании покупали оборудование под видом собственных потребностей и затем направляли его российским заказчикам.
Напомним, что на фоне успешного контрнаступления ВСУ страна-террорист РФ усиливает ядерный шантаж. Ситуацию усугубляет и предстоящая передача странами-союзниками Украине истребителей F-16.