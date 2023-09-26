Торговал российским оружием и боеприпасами: в Херсонской области задержали священника УПЦ МП

СБУ задержала священника. Фото: СБУ

В Херсонской области Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала священника одного из храмов УПЦ (МП). Он подпольно продавал российское оружие и оставшиеся боеприпасы после побега российских оккупантов после контрнаступления ВСУ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно о тайниках

Сообщается, что священник хранил оружие в двух тайниках: на территории строительства нового храма УПЦ (МП) в Херсоне и подвале девятиэтажки.

В первом схроне правоохранители изъяли 5 выстрелов и 2 пороховых заряда для гранатометов. Во втором:

пулемет и автомат Калашникова с комплектующими;

3 боевые гранаты Ф-1;

почти 7 тысяч патронов к автоматическому оружию, в том числе крупнокалиберных образцов.

Как задержали священника

Сотрудники СБУ задержали священника, когда тот "предлагал" приобрести боеприпасы к ручным противотанковым гранатометам РПГ-7. Стоимость средств поражения "продавец" оценил в 115 тысяч гривен.

Следовательно, правоохранительные органы задержали клирика и сообщили ему о подозрении. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Все оружие и боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. Ее в дальнейшем передадут на нужды ВСУ.

Изъятое оружие. Фото: СБУ

Изъятое оружие. Фото: СБУ

Напомним, что недавно Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему митрополиту Роменской епархии УПЦ (МП) Алексею Масленникову, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и благословлял оккупантов на убийства украинцев.