Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Торговал российским оружием и боеприпасами: в Херсонской области задержали священника УПЦ МП arrow

Торговал российским оружием и боеприпасами: в Херсонской области задержали священника УПЦ МП

26 сентября 2023 11:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Торговал российским оружием и боеприпасами: в Херсонской области задержали священника УПЦ МП
СБУ задержала священника. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Херсонской области Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала священника одного из храмов УПЦ (МП). Он подпольно продавал российское оружие и оставшиеся боеприпасы после побега российских оккупантов после контрнаступления ВСУ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

Что известно о тайниках

Сообщается, что священник хранил оружие в двух тайниках: на территории строительства нового храма УПЦ (МП) в Херсоне и подвале девятиэтажки.

В первом схроне правоохранители изъяли 5 выстрелов и 2 пороховых заряда для гранатометов. Во втором:

  • пулемет и автомат Калашникова с комплектующими;
  • 3 боевые гранаты Ф-1;
  • почти 7 тысяч патронов к автоматическому оружию, в том числе крупнокалиберных образцов.

Как задержали священника

Сотрудники СБУ задержали священника, когда тот "предлагал" приобрести боеприпасы к ручным противотанковым гранатометам РПГ-7. Стоимость средств поражения "продавец" оценил в 115 тысяч гривен.

Следовательно, правоохранительные органы задержали клирика и сообщили ему о подозрении. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Все оружие и боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. Ее в дальнейшем передадут на нужды ВСУ.

null
Изъятое оружие. Фото: СБУ
null
Изъятое оружие. Фото: СБУ

Напомним, что недавно Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему митрополиту Роменской епархии УПЦ (МП) Алексею Масленникову, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и благословлял оккупантов на убийства украинцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Награда от президента: Зеленский в США наградил волонтеров, врачей и духовенство

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз