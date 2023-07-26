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СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП зі Сумщини, який благословляв окупантів

26 липня 2023 14:50
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СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП зі Сумщини, який благословляв окупантів
Працівники Служби безпеки України. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому митрополиту Роменської єпархії УПЦ (МП) Олексію Масленнікову, який публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України та благословляв українців на вбивства українців.

Про це повідомили в СБУ

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Як відомо, після вторгнення Росії в Україну митрополит втік до країни-агресорки і одним із перших підтримав терористичні дії Кремля. 

Окрім того, він взяв участь в богослужінні в монастирі Свердловської області, де спільно зі священниками РПЦ благословляв окупантів воювати проти українців. Він також вихваляв Путіна та його рішення щодо проведення мобілізації.

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Священник, якому оголосили підозру. Фото: СБУ

Яке покарання чекає на митрополита

СБУ звинуватила фігуранта у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників та повідомила про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Оскільки зловмисник переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, на Київщині СБУ викрила російського агента, який вдавав із себе студента і розвідував позиції українських військових. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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