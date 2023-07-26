СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП из Сумской области, который благословлял оккупантов

Сотрудники Службы безопасности Украины. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему митрополиту Роменской епархии УПЦ (МП) Алексею Масленникову, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и благословлял украинцев на убийства украинцев.

Об этом сообщили в СБУ.

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Как известно, после вторжения России в Украину митрополит сбежал в страну-агрессору и одним из первых поддержал террористические действия Кремля.

Кроме того, он принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области, где совместно со священниками РПЦ благословлял оккупантов воевать против украинцев. Он также восхвалял Путина и его решение о проведении мобилизации.

Священник, которому объявили подозрение. Фото: СБУ

Какое наказание ждет митрополита

СБУ обвинила фигуранта в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и глотификации ее участников и сообщила о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Поскольку злоумышленник скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Напомним, в Киевской области СБУ разоблачила российского агента, который притворялся студентом и разведывал позиции украинских военных. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.