СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП из Сумской области, который благословлял оккупантов
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему митрополиту Роменской епархии УПЦ (МП) Алексею Масленникову, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и благословлял украинцев на убийства украинцев.
Об этом сообщили в СБУ.
Что известно о деятельности предателя в рясе
Как известно, после вторжения России в Украину митрополит сбежал в страну-агрессору и одним из первых поддержал террористические действия Кремля.
Кроме того, он принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области, где совместно со священниками РПЦ благословлял оккупантов воевать против украинцев. Он также восхвалял Путина и его решение о проведении мобилизации.
Какое наказание ждет митрополита
СБУ обвинила фигуранта в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и глотификации ее участников и сообщила о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.
Поскольку злоумышленник скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.
Напомним, в Киевской области СБУ разоблачила российского агента, который притворялся студентом и разведывал позиции украинских военных. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.