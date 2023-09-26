Торгував російською зброєю та боєприпасами: на Херсонщині затримали священника УПЦ МП

СБУ затримала священника. Фото: СБУ

На Херсонщині Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала священника одного із храмів УПЦ (МП). Він підпільно продавав російську зброю та боєприпаси, що залишилися після втечі російських окупантів після контрнаступу ЗСУ. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє СБУ.

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Повідомляється, що священник зберігав зброю у двох схованках: на території будівництва нового храму УПЦ (МП) у Херсоні та й підвалі дев'ятиповерхівки.

У першому схроні правоохоронці вилучили 5 пострілів та 2 порохових заряди для гранатометів. У другому:

кулемет і автомат Калашникова з комплектуючими;

3 бойові гранати Ф-1;

майже 7 тисяч набоїв до автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних зразків.

Як затримали священника

Співробітники СБУ затримали священника, коли той "пропонував" придбати боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ-7. Вартість засобів ураження "продавець" оцінив в 115 тисяч гривень.

Відтак, правоохоронні органи затримали клірика та повідомили йому про підозру. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Уся зброю і боєприпаси вилучили та направили на експертизу. Її в подальшому передадуть на потреби ЗСУ.

Вилучена зброя. Фото: СБУ

Вилучена зброя. Фото: СБУ

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому митрополиту Роменської єпархії УПЦ (МП) Олексію Масленнікову, який публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України та благословляв окупантів на вбивства українців.