Судью Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца, временно отстранили от судебной деятельности

Судья Алексей Тандыр. Фото: google

Высший совет правосудия в июне этого года временно отстранил судью Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпоста от судебной деятельности. Сегодня на заседании, 29 августа, это решение продлили.

Об этом сообщает Укринформ.

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Сообщается, что данное решение связано с привлечением судьи Тандыра к уголовной ответственности.

"Предлагаю Высшему совету правосудия принять решение об удовлетворении ходатайства заместителя генерального прокурора Войтенка Антона Борисовича и временно отстранить судью Макаровского районного суда Киевской области Тандыра Алексея Витальевича от осуществления правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности за вступление в законную силу", — сказала член Высшего совета правосудия Елена Ковбий.

В свою очередь, другие члены ВРП поддержали это решение единогласно.

Следовательно, Тандыр будет находиться в СИЗО еще до 9 сентября.

Напомним, Киевская городская прокуратура завершила досудебное расследование по делу смертельного ДТП, вызванного председателем Макаровского районного суда Алексеем Тандыром. В ночь на 26 мая 2023 года чиновник сбил насмерть нацгвардейца на блокпоста в Киеве.

Позже стало известно, что он превысил скорость в 20 раз. Судья ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако, по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.

Кроме того, скандальный судья пытался сфальсифицировать экспертизу. Следовательно, вместо мочи сдал на анализ воду и слюну.

Также мы писали, что Апелляционный суд Киева оставил под стражей судью Тандыра. В СИЗО мужчина останется до 26 августа 2023 без права внесения залога.