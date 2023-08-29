Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Судью Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца, временно отстранили от судебной деятельности arrow

Судью Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца, временно отстранили от судебной деятельности

29 августа 2023 13:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Судью Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца, временно отстранили от судебной деятельности
Судья Алексей Тандыр. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Высший совет правосудия в июне этого года временно отстранил судью Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпоста от судебной деятельности. Сегодня на заседании, 29 августа, это решение продлили.

Об этом сообщает Укринформ.

Читайте также:

Что сказали на заседании

Сообщается, что данное решение связано с привлечением судьи Тандыра к уголовной ответственности.

"Предлагаю Высшему совету правосудия принять решение об удовлетворении ходатайства заместителя генерального прокурора Войтенка Антона Борисовича и временно отстранить судью Макаровского районного суда Киевской области Тандыра Алексея Витальевича от осуществления правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности за вступление в законную силу", — сказала член Высшего совета правосудия Елена Ковбий.

В свою очередь, другие члены ВРП поддержали это решение единогласно.

Следовательно, Тандыр будет находиться в СИЗО еще до 9 сентября.

Напомним, Киевская городская прокуратура завершила досудебное расследование по делу смертельного ДТП, вызванного председателем Макаровского районного суда Алексеем Тандыром. В ночь на 26 мая 2023 года чиновник сбил насмерть нацгвардейца на блокпоста в Киеве.

Позже стало известно, что он превысил скорость в 20 раз. Судья ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако, по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.

Кроме того, скандальный судья пытался сфальсифицировать экспертизу. Следовательно, вместо мочи сдал на анализ воду и слюну.

Также мы писали, что Апелляционный суд Киева оставил под стражей судью Тандыра. В СИЗО мужчина останется до 26 августа 2023 без права внесения залога.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

None

Главные новости 28 августа: продвижение ВСУ, "глаза" ГУР в Крыму, самоубийство полковника СБУ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз