Суддю Тандира, який на смерть збив нацгвардійця, тимчасово відсторонили від судової діяльності

Суддя Олексій Тандир. Фото: google

Вища рада правосуддя у червні цього року тимчасово відсторонила суддю Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця на блокпосту, від судової діяльності. Сьогодні на засіданні, 29 серпня, це рішення продовжили.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Що сказали на засіданні

Повідомляється, що дане рішення пов'язане з притягненням судді Тандира до кримінальної відповідальності.

"Пропоную Вищій раді правосуддя ухвалити рішення про задоволення клопотання заступника генерального прокурора Войтенка Антона Борисовича й тимчасово відсторонити суддю Макарівського районного суду Київської області Тандира Олексія Віталійовича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироку або закриття кримінального провадження", — сказала член Вищої ради правосуддя Олена Ковбій.

Своєю чергою, інші члени ВРП підтримали це рішення одноголосно.

Відтак, Тандир перебуватиме у СІЗО ще до 9 вересня.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування у справі смертельної ДТП, яку спричинив голова Макарівського районного суду Олексій Тандир. У ніч проти 26 травня 2023 року посадовець збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Пізніше стало відомо, що він перевищив швидкість у 20 разів. Суддя їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту.

Окрім цього, скандальний суддя намагався сфальсифікувати експертизу. Відтак, замість сечі здав на аналіз воду й слину.

Також ми писали, що Апеляційний суд Києва залишив під вартою суддю Тандира. В СІЗО чоловік залишиться до 26 серпня 2023 року без права внесення застави.