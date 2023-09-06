Судья Тандыр, который насмерть сбил нацгвардейца, останется за решеткой еще на два месяца

Судья Тандыр в зале суда. Фото: Скриншот

Судье Алексею Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту, продолжили меру пресечения. Он пробудет за решеткой еще два месяца.

Об этом сообщил "Бабелю" адвокат семьи погибшего нацгвардейца Вадима Бондаренко Виталий Сердюк.

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"Святошинский районный суд Киева продлил еще на 2 месяца меру пресечения для судьи Алексея Тандыра, который в мае на блокпосте сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что супруга сбитого на блокпосту нацгвардейца Анна Бондаренко заявила, что семья судьи Тандыра переводила ей на счет средства. Однако девушка решила от них отказаться и повернуть назад.

Напомним, глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр, совершивший смертельное ДТП на блокпоста в Киеве, пытался сфальсифицировать экспертизу. Так, вместо мочи сдал на анализ воду и слюну.