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Суддя Тандир, який на смерть збив нацгвардійця, залишиться за гратами ще на два місяці

6 вересня 2023 17:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Суддя Тандир, який на смерть збив нацгвардійця, залишиться за гратами ще на два місяці
Суддя Тандир в залі суду. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Судді Олексію Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту, продовжили запобіжний захід. Він пробуде за гратами ще два місяці.

Про це повідомив "Бабелю" адвокат родини загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка Віталій Сердюк.

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Тандир продовжить перебування за гратами

"Святошинський районний суд Києва продовжив ще на 2 місяці запобіжний захід для судді Олексія Тандира, який у травні на блокпості збив нацгвардійця Вадима Бондаренка", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що дружина збитого на блокпості нацгвардійця Анна Бондаренко заявила, що родина судді Тандира переводила їй на рахунок кошти. Однак дівчина вирішила від них відмовитися і повернути назад.

Нагадаємо, голова Макарівського районного суду Олексій Тандир, який вчинив смертельне ДТП на блокпосту у Києві, намагався сфальсифікувати експертизу. Відтак, замість сечі здав на аналіз воду й слину.

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