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Суд оставил олигарха Коломойского под арестом до декабря

16 ноября 2023 17:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Суд оставил олигарха Коломойского под арестом до декабря
Судья объявляет вердикт. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Киевскому апелляционный суд вынес вердикт по делу олигарха Игоря Коломойского. Таким образом, служители Фемиды оставили олигарха под стражей.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.

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Дело Коломойского — что известно

Напомним, что сегодня столичный апелляционный суд рассматривал жалобу на продление содержания под стражей Игоря Коломойского. В то же время, о своей готовности взять олигарха на поруки выразили в ходатайстве ведущая 1+1 Наталья Мосийчук, нардеп из политсилы "Слуга народа" Сергей Демченко, СЕО телеканала 1+1 Ярослав Пахольчук, журналист Сергей Попов и главный раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий.

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