Суд оставил олигарха Коломойского под арестом до декабря
Киевскому апелляционный суд вынес вердикт по делу олигарха Игоря Коломойского. Таким образом, служители Фемиды оставили олигарха под стражей.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.
В то же время суд оставил возможность бизнесмену по внесению залога в размере почти 3,9 млрд грн.
Дело Коломойского — что известно
Напомним, что сегодня столичный апелляционный суд рассматривал жалобу на продление содержания под стражей Игоря Коломойского. В то же время, о своей готовности взять олигарха на поруки выразили в ходатайстве ведущая 1+1 Наталья Мосийчук, нардеп из политсилы "Слуга народа" Сергей Демченко, СЕО телеканала 1+1 Ярослав Пахольчук, журналист Сергей Попов и главный раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий.
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