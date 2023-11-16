Суд залишив олігарха Коломойського під арештом до грудня
Київському апеляційний суд виніс вердикт щодо справи олігарха Ігоря Коломойського. Таким чином служителі Феміди залишили олігарха під вартою.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій.
Водночас суд залишив можливість для бізнесмена щодо внесення застави у розмірі майже 3,9 млрд грн.
Справа Коломойського — що відомо
Нагадаємо, що сьогодні столичний апеляційний суд розглядав скаргу на продовження тримання під вартою Ігоря Коломойського. Водночас про свою готовність взяти олігарха на поруки висловили у клопотанні ведуча 1+1 Наталя Мосійчук, нардеп з політсили "Слуга народу" Сергій Демченко, СЕО телеканалу 1+1 Ярослав Пахольчук, журналіст Сергій Попов та головний рабин Дніпропетровської області Шмуель Камінецький.
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