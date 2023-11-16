Суд залишив олігарха Коломойського під арештом до грудня

Суддя оголошує вердикт. Фото: скірншот

Київському апеляційний суд виніс вердикт щодо справи олігарха Ігоря Коломойського. Таким чином служителі Феміди залишили олігарха під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій.

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Справа Коломойського — що відомо

Нагадаємо, що сьогодні столичний апеляційний суд розглядав скаргу на продовження тримання під вартою Ігоря Коломойського. Водночас про свою готовність взяти олігарха на поруки висловили у клопотанні ведуча 1+1 Наталя Мосійчук, нардеп з політсили "Слуга народу" Сергій Демченко, СЕО телеканалу 1+1 Ярослав Пахольчук, журналіст Сергій Попов та головний рабин Дніпропетровської області Шмуель Камінецький.