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Суд залишив олігарха Коломойського під арештом до грудня

16 листопада 2023 17:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Суд залишив олігарха Коломойського під арештом до грудня
Суддя оголошує вердикт. Фото: скірншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Київському апеляційний суд виніс вердикт щодо справи олігарха Ігоря Коломойського. Таким чином служителі Феміди залишили олігарха під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій.

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Справа Коломойського — що відомо

Нагадаємо, що сьогодні столичний апеляційний суд розглядав скаргу на продовження тримання під вартою Ігоря Коломойського. Водночас про свою готовність взяти олігарха на поруки висловили у клопотанні ведуча 1+1 Наталя Мосійчук, нардеп з політсили "Слуга народу" Сергій Демченко, СЕО телеканалу 1+1 Ярослав Пахольчук, журналіст Сергій Попов та головний рабин Дніпропетровської області Шмуель Камінецький.

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