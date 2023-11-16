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Суд в Италии освободил убийцу из тюрьмы по необычной причине

16 ноября 2023 00:01
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Илья Рябинин
редактор
Суд в Италии освободил убийцу из тюрьмы по необычной причине
Димитри Фрикана и Эрика Прети. Фото: The Telegraph
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Италии произошел необычный случай в истории правосудия. Так убийце 27-летней девушки суд назначил 30 лет тюрьмы, однако в тюрьме он провел всего несколько лет.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Сообщается, что Дмитрий Фрикано и Эрика Прети отдыхали на Сардинии в июне 2017 года, когда парень 57 раз ударил ее ножом после того, как она обвинила того в рассыпании крошек на их кровати.

Фрикано сначала отрицал убийство и утверждал, что Прети убили грабители во время ограбления. Однако после месяца лжи он пришел в полицейский участок ради чистосердечного признания.

В 2019 году суд признал его виновным и приговорил к 30 годам лишения свободы. Однако с момента заключения вес 34-летнего Фрикано вырос со 120 килограммов до 200. Вдобавок к увеличению веса, он выкуривал в тюрьме около 100 сигарет в день.

Суд решил, что состояние его здоровья "больше не совместимо с тюремным режимом, ведь оставаясь в тюрьме, он может подвергнуться опасности для своей жизни, связанной с сердечно-сосудистыми рисками".

По новому постановлению суда, Фрикано должен отбывать оставшееся наказание под домашним арестом в доме своих родителей, потому что тюрьма не может обеспечить ему спецдиету, в которой он нуждается.

Родители убитой решением суда возмутились.

"Разрешить ему находиться под домашним арестом - это позорно. Я знал, что он не отсидит полный 30-летний срок, но несколько лет - это слишком мало", — говорит отец убитой Фабрицио Прети.

По его словам, известие о том, что Фрикано освободили из тюрьмы, было "как удар в сердце".

Напомним, что ранее в итальянском городе Ладисполе поймали льва, который несколько часов бродил по улицам из-за побега из цирка. В то же время, итальянские карабинеры провели масштабную спецоперацию по задержанию мафии.

 

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