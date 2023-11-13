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На острові Сицилія відбулося виверження вулкана Етна — вражаючі кадри

13 листопада 2023 09:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На острові Сицилія відбулося виверження вулкана Етна — вражаючі кадри
Виверження вулкана на острові Сицилія. Фото: La Sicilia
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На італійському острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. З південно-східного кратера вулкана б'є фонтан лави — попіл, утворений вулканом, досяг висоти приблизно 4,5 тис. метрів над рівнем моря.

Про це повідомляє газета La Sicilia

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Виверження вулкана Етна

На Сицилії, що в Італії, відбулося виверження вулкана Етна. Національний інститут геофізики та вулканології зазначає, що висота еруптивної колони з південно-східного кратера вулкана сягнула близько 4,5 тис. м над рівнем моря.

Експерти уважно стежать за ситуацією та спостерігають за найвищим діючим вулканом Європи за допомогою аналізу зображень із мережі камер спостереження. 

  • Виверження вулкана на острові Сицилія. Фото: La Sicilia
  • Виверження вулкана на острові Сицилія. Фото: La Sicilia
  • Виверження вулкана на острові Сицилія. Фото: La Sicilia
  • Виверження вулкана на острові Сицилія. Фото: La Sicilia
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Повідомляється, що поточна фаза виверження Етни, яка зараз обмежена вершиною вулкана, не впливає на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії.

Нагадаємо, 12 листопада стало відомо, що в Ісландії протягом наступних декількох днів очікується виверження вулкана. Через ризик знищення цілого міста Гріндавік влада евакуювала всіх людей. 

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