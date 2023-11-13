На острові Сицилія відбулося виверження вулкана Етна — вражаючі кадри

Виверження вулкана на острові Сицилія. Фото: La Sicilia

На італійському острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. З південно-східного кратера вулкана б'є фонтан лави — попіл, утворений вулканом, досяг висоти приблизно 4,5 тис. метрів над рівнем моря.

Про це повідомляє газета La Sicilia.

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На Сицилії, що в Італії, відбулося виверження вулкана Етна. Національний інститут геофізики та вулканології зазначає, що висота еруптивної колони з південно-східного кратера вулкана сягнула близько 4,5 тис. м над рівнем моря.

Експерти уважно стежать за ситуацією та спостерігають за найвищим діючим вулканом Європи за допомогою аналізу зображень із мережі камер спостереження.

Виверження вулкана на острові Сицилія. Фото: La Sicilia

Виверження вулкана на острові Сицилія. Фото: La Sicilia

Виверження вулкана на острові Сицилія. Фото: La Sicilia

Виверження вулкана на острові Сицилія. Фото: La Sicilia 1 / 4

Повідомляється, що поточна фаза виверження Етни, яка зараз обмежена вершиною вулкана, не впливає на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії.

Нагадаємо, 12 листопада стало відомо, що в Ісландії протягом наступних декількох днів очікується виверження вулкана. Через ризик знищення цілого міста Гріндавік влада евакуювала всіх людей.