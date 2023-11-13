На острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна — впечатляющие кадры

Извержение вулкана на острове Сицилия. Фото: La Sicilia

На итальянском острове Сицилия очнулся вулкан Этна. С юго-восточного кратера вулкана бьет фонтан лавы — пепел, образованный вулканом, достиг высоты примерно 4,5 тыс. метров над уровнем моря.

Об этом сообщает газета La Sicilia.

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Извержение вулкана Этна

На Сицилии в Италии произошло извержение вулкана Этна. Национальный институт геофизики и вулканологии отмечает, что высота эруптивной колонны с юго-восточного кратера вулкана достигла около 4,5 тыс. м над уровнем моря.

Эксперты внимательно следят за ситуацией и наблюдают за высоким действующим вулканом Европы с помощью анализа изображений из сети камер наблюдения.

Извержение вулкана на острове Сицилия. Фото: La Sicilia

Извержение вулкана на острове Сицилия. Фото: La Sicilia

Извержение вулкана на острове Сицилия. Фото: La Sicilia

Извержение вулкана на острове Сицилия. Фото: La Sicilia 1/4 _ 4

Сообщается, что текущая фаза извержения Этны, которая сейчас ограничена вершиной вулкана, не влияет на работу международного аэропорта Винченцо Беллини в Катания.

Напомним, 12 ноября стало известно, что в Исландии в течение следующих нескольких дней ожидается извержение вулкана. Из-за риска уничтожения целого города Гриндовик власти эвакуировали всех людей.