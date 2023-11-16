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Суд в Італії звільнив вбивцю з в'язниці за незвичайною причиною

16 листопада 2023 00:01
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Ілля Рябінін
редактор
Суд в Італії звільнив вбивцю з в'язниці за незвичайною причиною
Дімітрі Фрікано та Еріка Преті. Фото: The Telegraph
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Італії трапився незвичайний випадок в історії правосуддя. Так вбивці 27-річної дівчини суд призначив 30 років тюрми, однак у в’язниці він провів усього декілька років.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Повідомляється що Дмітрі Фрікано та Еріка Преті відпочивали на Сардинії в червні 2017 року, коли хлопець 57 разів вдарив її ножем  після того, як вона звинуватила того у розсипанні крихт на їхньому ліжку.

Фрікано спочатку заперечував вбивство та стверджував, що Преті вбили злодії під час о пограбування. Проте після місяця брехні він прийшов до поліцейського відділку заради щиросердного зізнання.

У 2019 році суд визнав його винним, та засудив до 30 років позбавлення волі. Однак з моменту ув'язнення вага 34-річного Фрікано зросла зі 120 кілограмів до 200. На додачу до збільшення ваги, він викурював у в'язниці близько 100 сигарет на день.

Суд вирішив, що стан його здоров'я "більше не сумісний з тюремним режимом, адже залишаючись у в'язниці, він може наразитися на небезпеку для свого життя, пов'язану з серцево-судинними ризиками".

За новою постановою суду, Фрікано має відбувати решту покарання під домашнім арештом у будинку своїх батьків, бо в'язниця не може забезпечити йому спецдієту, якої він потребує.

Батьки вбитої рішенням суду обурились.

"Дозволити йому перебувати під домашнім арештом — це ганебно. Я знав, що він не відсидить повний 30-річний термін, але декілька років  — це занадто мало", — каже батько вбитої Фабріціо Преті.

За його словами, звістка про те, що Фрікано звільнили з в'язниці, була "як удар в серце".

Нагадаємо, що раніше в італійському місті Ладісполі спіймали лева, який декілька годин блукав вулицями через втечу з цирку. Водночас італійські карабінери провели масштабну спецоперацію з затримання мафії. 

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