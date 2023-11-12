В Італії спіймали лева, який блукав вулицями

Лев, який ходив вулицями міста Ладісполі. Фото: скриншот з відео

В італійському місті Ладісполі спіймали лева, який декілька годин блукав вулицями. Тварина втекла із цирку.

Про це повідомляє SkyNews.

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Non sarà la pantera dell ‘89 però che spettacolo la leonessa in fuga #Ladispoli pic.twitter.com/mSeeAn308V — viola giannoli (@violagiannoli) November 11, 2023

Лев в Італії

Мер Ладісполі Алессандро Грандо закликав людей залишатися вдома, поки правоохоронці із співробітниками цирку будуть ловити лева.

Через понад п'ять годин він повідомив, що тварину на ім'я Кімба приспали та спіймали. За словами Грандо, хижак буде переданий співробітникам цирку.

"Я сподіваюся, що цей випадок зможе розбудити совість і ми нарешті зможемо покласти край експлуатації тварин у цирках", — додав він.

Нагадаємо, в італійському місті Ладісполі втік із цирку лев. Він тримав у страху ціле місто.

Також ми писали, що внаслідок російської атаки на Київську область постраждала тигриця з Центру порятунку диких тварин. Тигрюля від шоку вдарилася об решітку.

Додамо, не секрет, що тварини — це дуже розумні створіння, які дивують дослідників з кожним етапом їхнього вивчення. Наприклад, мало хто знає, як саме тварини бачать себе у дзеркалі, а вчені вже понад пів століття вивчають цю тему і мають вже певні успіхи.