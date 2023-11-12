Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow В Італії спіймали лева, який блукав вулицями arrow

В Італії спіймали лева, який блукав вулицями

12 листопада 2023 17:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Італії спіймали лева, який блукав вулицями
Лев, який ходив вулицями міста Ладісполі. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В італійському місті Ладісполі спіймали лева, який декілька годин блукав вулицями. Тварина втекла із цирку.

Про це повідомляє SkyNews.

Читайте також:

Лев в Італії

Мер Ладісполі Алессандро Грандо закликав людей залишатися вдома, поки правоохоронці із співробітниками цирку будуть ловити лева.

Через понад п'ять годин він повідомив, що тварину на ім'я Кімба приспали та спіймали. За словами Грандо, хижак буде переданий співробітникам цирку.

"Я сподіваюся, що цей випадок зможе розбудити совість і ми нарешті зможемо покласти край експлуатації тварин у цирках", — додав він.

Нагадаємо, в італійському місті Ладісполі втік із цирку лев. Він тримав у страху ціле місто.

Також ми писали, що внаслідок російської атаки на Київську область постраждала тигриця з Центру порятунку диких тварин. Тигрюля від шоку вдарилася об решітку.

Додамо, не секрет, що тварини — це дуже розумні створіння, які дивують дослідників з кожним етапом їхнього вивчення. Наприклад, мало хто знає, як саме тварини бачать себе у дзеркалі, а вчені вже понад пів століття вивчають цю тему і мають вже певні успіхи. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини - 80x80

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі