В Италии поймали льва, который бродил по улицам
В итальянском городе Ладисполе поймали льва, который несколько часов бродил по улицам. Животное сбежало из цирка.
Об этом сообщает SkyNews.
Non sarà la pantera dell '89 но che spettacolo la leonessa in fuga #Ladispoli pic.twitter.com/mSeeAn308V– viola giannoli (@violagiannoli) November 11, 2023
Лев в Италии
Мэр Ладисполи Алессандро Грандо призвал людей оставаться дома, пока правоохранители с сотрудниками цирка будут ловить льва.
Спустя более пяти часов он сообщил, что животное по имени Кимба усыпили и поймали. По словам Грандо, хищник будет передан сотрудникам цирка.
"Я надеюсь, что этот случай сможет разбудить совесть и мы наконец-то сможем положить конец эксплуатации животных в цирках", — добавил он.
Напомним, в итальянском городе Ладисполе сбежал из цирка лев. Он держал в страхе весь город.
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Добавим, не секрет, что животные — это очень умные создания, удивляющие исследователей с каждым этапом их изучения. Например, не многие знают, как именно животные видят себя в зеркале, а ученые уже более полувека изучают эту тему и имеют уже определенные успехи.
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