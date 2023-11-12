В Италии поймали льва, который бродил по улицам

Лев, который ходил по улицам города Ладисполи. Фото: скриншот из видео

В итальянском городе Ладисполе поймали льва, который несколько часов бродил по улицам. Животное сбежало из цирка.

Об этом сообщает SkyNews.

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Non sarà la pantera dell '89 но che spettacolo la leonessa in fuga #Ladispoli pic.twitter.com/mSeeAn308V – viola giannoli (@violagiannoli) November 11, 2023

Лев в Италии

Мэр Ладисполи Алессандро Грандо призвал людей оставаться дома, пока правоохранители с сотрудниками цирка будут ловить льва.

Спустя более пяти часов он сообщил, что животное по имени Кимба усыпили и поймали. По словам Грандо, хищник будет передан сотрудникам цирка.

"Я надеюсь, что этот случай сможет разбудить совесть и мы наконец-то сможем положить конец эксплуатации животных в цирках", — добавил он.

Напомним, в итальянском городе Ладисполе сбежал из цирка лев. Он держал в страхе весь город.

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Добавим, не секрет, что животные — это очень умные создания, удивляющие исследователей с каждым этапом их изучения. Например, не многие знают, как именно животные видят себя в зеркале, а ученые уже более полувека изучают эту тему и имеют уже определенные успехи.