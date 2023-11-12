Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В Италии поймали льва, который бродил по улицам arrow

В Италии поймали льва, который бродил по улицам

12 ноября 2023 17:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Италии поймали льва, который бродил по улицам
Лев, который ходил по улицам города Ладисполи. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В итальянском городе Ладисполе поймали льва, который несколько часов бродил по улицам. Животное сбежало из цирка.

Об этом сообщает SkyNews.

Читайте также:

Лев в Италии

Мэр Ладисполи Алессандро Грандо призвал людей оставаться дома, пока правоохранители с сотрудниками цирка будут ловить льва.

Спустя более пяти часов он сообщил, что животное по имени Кимба усыпили и поймали. По словам Грандо, хищник будет передан сотрудникам цирка.

"Я надеюсь, что этот случай сможет разбудить совесть и мы наконец-то сможем положить конец эксплуатации животных в цирках", — добавил он.

Напомним, в итальянском городе Ладисполе сбежал из цирка лев. Он держал в страхе весь город.

Также мы писали, что в результате российской атаки на Киевскую область пострадала тигрица из Центра спасения диких животных. Тигрюля от шока ударилась о решетку.

Добавим, не секрет, что животные — это очень умные создания, удивляющие исследователей с каждым этапом их изучения. Например, не многие знают, как именно животные видят себя в зеркале, а ученые уже более полувека изучают эту тему и имеют уже определенные успехи.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины - 80x80

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме