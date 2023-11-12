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Тримає в страху усе місто — вулицями Італії гуляє лев, який втік із цирку

12 листопада 2023 02:25
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Тримає в страху усе місто — вулицями Італії гуляє лев, який втік із цирку
Лев втік із цирку Італії.
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В італійському місті Ладісполі втік із цирку лев. Тепер звір тримає у страху ціле місто.

Про це повідомило видання Corriere della sera.

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Повідомляється, що близько 15:00 за місцевим часом в італійському місті Ладісполі стало відомо, що небезпечний хижак втік із звіринця і блукає околицями.

Місце влада закликала громадян залишатися в будинках та не виходити на вулиці, доки поліція не зловить тварину.

Тим часом, з опублікованих відео можна зазначити, що лев весь день прогулювався містечком, не виявляючи агресії. 

Попри це, того ж дня, вранці 11 листопада сталася трагедія в центрі приймання мігрантів у Сан-Лоренцо-Нуово, Італія, розташованому за 140 кілометрів від Риму. Внаслідок вибуху постраждали близько 30 осіб, серед яких були неповнолітні.

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