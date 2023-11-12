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Держит в страхе весь город — по улицам Италии гуляет бежавший из цирка лев

12 ноября 2023 02:25
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Держит в страхе весь город — по улицам Италии гуляет бежавший из цирка лев
Лев скрылся из цирка Италии.
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В итальянском городе Ладисполе сбежал из цирка лев. Теперь зверь держит в страхе весь город.

Об этом сообщило издание Corriere della sera.

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Сообщается, что около 15:00 по местному времени в итальянском городе Ладисполе стало известно, что опасный хищник сбежал из зверинца и бродит по окрестностям.

Место власти призвали граждан оставаться в домах и не выходить на улицы, пока полиция не поймает животное.

Между тем из опубликованных видео можно отметить, что лев весь день прогуливался по городку, не проявляя агрессии.

Несмотря на это, в тот же день, утром 11 ноября произошла трагедия в центре приема мигрантов в Сан-Лоренцо-Нуово, Италия , расположенном в 140 километрах от Рима. В результате взрыва пострадали около 30 человек, среди которых были несовершеннолетние.

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