Держит в страхе весь город — по улицам Италии гуляет бежавший из цирка лев
В итальянском городе Ладисполе сбежал из цирка лев. Теперь зверь держит в страхе весь город.
Об этом сообщило издание Corriere della sera.
Что известно об инциденте в Италии
Сообщается, что около 15:00 по местному времени в итальянском городе Ладисполе стало известно, что опасный хищник сбежал из зверинца и бродит по окрестностям.
Место власти призвали граждан оставаться в домах и не выходить на улицы, пока полиция не поймает животное.
Между тем из опубликованных видео можно отметить, что лев весь день прогуливался по городку, не проявляя агрессии.
Несмотря на это, в тот же день, утром 11 ноября произошла трагедия в центре приема мигрантов в Сан-Лоренцо-Нуово, Италия , расположенном в 140 километрах от Рима. В результате взрыва пострадали около 30 человек, среди которых были несовершеннолетние.
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